快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持一致，而美政府提出的關稅稅率尚未定論，此影響層面屬於全球性問題，台廠並沒有受到太多影響，沒有特別處於劣勢。展望未來，林憲銘強調，團隊將持續專注於美國市場，並在當地進行擴廠，目前加州一個廠房就因靠近客戶，將成為未來關鍵的驗證基地，提升客戶服務與產品驗證的效率。

談到歐洲市場的最新布局，林憲銘透露，緯創在捷克的運作相對簡單，主要集中於製造和交貨，因此對於歐洲的擴展並不感到擔心。他強調，該地區的運營已經相當成熟，能夠支持公司的長期發展。林憲銘還指出，台灣的資源（如水電、土地和人才）相對有限，未來的成長必須向外尋求更多的資源和市場，這樣的策略不僅能提升公司的競爭力，也會對台灣整體GDP產生正面影響。

至於美國布局，林憲銘指出，緯創在美國的布局，特別是位於加州的廠房。這個廠房因其靠近主要客戶而顯得尤為重要，將成為公司的關鍵產品驗證和客戶服務中心。林強調，這裡不僅僅是製造基地，更是確保產品符合客戶需求的重要樞紐，能夠有效提升交貨效率和客戶滿意度。而緯創在美國的擴張策略涵蓋了其他地區，這樣的布局旨在應對不斷變化的市場需求，並加強與客戶的合作關係。透過這些措施，緯創希望能在美國市場上建立更強大的競爭優勢，並進一步提升其全球影響力，為未來的成長奠定堅實的基礎。

在談到當前挑戰時，林憲銘認為，這些挑戰可能隱含轉機，企業應主動尋求機會，而非被動應對。他強調，透過全球資源的整合，緯創能夠更有效地利用外部資源來壯大自身。最後，林憲銘提到，緯創正與客戶合作，利用輝達的新技術來建設AI工廠，這將為公司的全球布局帶來顯著優勢，並展現對未來的信心。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創 美國 布局

延伸閱讀

緯創宣布將NVIDIA RTX PRO導入AI伺服器平台、製造運營

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

相關新聞

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫...

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

輝達執行長上周來台快閃，針對輝達台灣總部興建，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，北市府每周跟輝達視訊，...

景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

最低工資調漲議題將於9月下旬的審議會展開，對長期處於低薪與高流動困境的餐飲服務業而言，一方面缺工壓力不斷升高，不少品牌被...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

從全球疫後復甦開始，台中工具機、手工具、自行車、模具等傳統製造業，景氣原本就不好，美國關稅更衝擊傳統製造業。立委何欣純表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。