Tesla 回應關稅期待 現貨車優惠、Model 3最高享10萬元
Tesla 回應台灣對美關稅的市場期待，今日做出在台車價調整，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。凡於2025/8/27 至 9/30 期間交付 Model 3 或 Model Y 現貨車：
Model 3 煥新版
• RWD 折價 8 萬元
• Long Range 折價 9 萬元
• Performance 折價 10 萬元
全新 Model Y
• RWD／LR 保險補貼 6 萬元
由於汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非 Tesla 在台定價唯一價格因素，各車廠進口車價亦持續波動調漲，以昨日抵台亮相的 Tesla 新款 Model S、Model X 為例，相較起改款前亦有價格調漲。台灣方面關稅確認降幅後，Tesla 確定不會再針對 Model S、Model X 調降車價。
• Model 3 以車價折扣方式回應台灣市場期待
• 台灣 Model Y 維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付之新車主
此次方案透過現貨車優惠（限本季度）最快時間對台灣消費者市場預期做出回應，優惠針對既有車主還可疊加原廠換購5萬元加碼、EAP/FSD免費原車轉移等方案，回饋台灣廣大Tesla車主社群。
