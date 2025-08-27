關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023年5月、兩年四個月最低。民眾除了對投資股票信心上升外，經濟面各項指標都下降，其中對未來半年家庭經濟創一年四個月最低，經濟景氣則是二年六個月最低，就業機會為一年四個月最低，顯示面對美國對等關稅衝擊，國人各項經濟信心都嚴重下滑。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，雖然主計總處大幅上修今年經濟成長率到4.45%，但從民眾消費信心調查來看，與民眾感受有顯著落差。

本次調查只有「投資股票時機」指標上升，其餘五項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨都下降。

吳大任表示，民眾對投資台股信心好轉，來自美國聯準會降息可能性增加，但背後有很多風險，因為美國對等關稅政策是犧牲全球成就美國，美國經濟好未必等同台灣經濟也好；過去台股與美股連動性高，但未來下半年可能脫勾，因為對等關稅很多國家到美國大投資，例如南韓造船業及製造業也要去投資，結果是帶動美國經濟成長，但出口到美國國家反而出口衰退，未來台灣民間投資會衰退，基本面受影響，來台股與美股就會拖勾。

另外，由於美國關稅來勢洶洶，影響國人對未來半年家庭經濟及景氣看法，因此8月各項經濟指標都出現低點，其中「未來半年家庭經濟狀況」調查75.15點，是去年5月、一年四個月低點；對未來半年經濟景氣8月指數79.17點，則是2023年3月以來、二年六個月最低；未來就業機會也創去年5月以來、一年四個月低點，這些都與民眾對景氣影響所得及就業有關。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查94.53點，較上個月下降2.04點，指數創2020年7之、五年兩個月最低。「購買房地產時機」調查結果92.73點，與上月再下降1.75點，指數與耐久性財貨都是五年兩個月最低。

吳大任表示，耐久性財貨除了房地產，還包括汽機車及家電，目前汽車對台灣可能對降稅，但實施時間可能要一段時間，因此國人信心低迷。他示警，美國關稅影響所得面信心，背後是未來廠商可能擴大無薪假或裁員，當民眾開始有疑慮，就不太可能消費，目前內需消費面已出現警訊，下半年很難有起色。