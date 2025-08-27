快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
隨著美國對等關稅影響國人所得面信心，不敢消費，以往百貨公司周年慶人擠人熱絡場面，短時間可能很難再現。圖/本報資料照片
隨著美國對等關稅影響國人所得面信心，不敢消費，以往百貨公司周年慶人擠人熱絡場面，短時間可能很難再現。圖/本報資料照片

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023年5月、兩年四個月最低。民眾除了對投資股票信心上升外，經濟面各項指標都下降，其中對未來半年家庭經濟創一年四個月最低，經濟景氣則是二年六個月最低，就業機會為一年四個月最低，顯示面對美國對等關稅衝擊，國人各項經濟信心都嚴重下滑。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，雖然主計總處大幅上修今年經濟成長率到4.45%，但從民眾消費信心調查來看，與民眾感受有顯著落差。

本次調查只有「投資股票時機」指標上升，其餘五項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨都下降。

吳大任表示，民眾對投資台股信心好轉，來自美國聯準會降息可能性增加，但背後有很多風險，因為美國對等關稅政策是犧牲全球成就美國，美國經濟好未必等同台灣經濟也好；過去台股與美股連動性高，但未來下半年可能脫勾，因為對等關稅很多國家到美國大投資，例如南韓造船業及製造業也要去投資，結果是帶動美國經濟成長，但出口到美國國家反而出口衰退，未來台灣民間投資會衰退，基本面受影響，來台股與美股就會拖勾。

另外，由於美國關稅來勢洶洶，影響國人對未來半年家庭經濟及景氣看法，因此8月各項經濟指標都出現低點，其中「未來半年家庭經濟狀況」調查75.15點，是去年5月、一年四個月低點；對未來半年經濟景氣8月指數79.17點，則是2023年3月以來、二年六個月最低；未來就業機會也創去年5月以來、一年四個月低點，這些都與民眾對景氣影響所得及就業有關。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查94.53點，較上個月下降2.04點，指數創2020年7之、五年兩個月最低。「購買房地產時機」調查結果92.73點，與上月再下降1.75點，指數與耐久性財貨都是五年兩個月最低。

吳大任表示，耐久性財貨除了房地產，還包括汽機車及家電，目前汽車對台灣可能對降稅，但實施時間可能要一段時間，因此國人信心低迷。他示警，美國關稅影響所得面信心，背後是未來廠商可能擴大無薪假或裁員，當民眾開始有疑慮，就不太可能消費，目前內需消費面已出現警訊，下半年很難有起色。

景氣 美國經濟

延伸閱讀

美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

美財長：美國關稅政策年收或逾5000億美元

相關新聞

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫...

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

輝達執行長上周來台快閃，針對輝達台灣總部興建，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，北市府每周跟輝達視訊，...

景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

最低工資調漲議題將於9月下旬的審議會展開，對長期處於低薪與高流動困境的餐飲服務業而言，一方面缺工壓力不斷升高，不少品牌被...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

從全球疫後復甦開始，台中工具機、手工具、自行車、模具等傳統製造業，景氣原本就不好，美國關稅更衝擊傳統製造業。立委何欣純表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。