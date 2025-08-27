美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委何欣純與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君日前關心台中製造業。何欣純國會辦公室／提供
立委何欣純與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君日前關心台中製造業。何欣純國會辦公室／提供

從全球疫後復甦開始，台中工具機、手工具、自行車、模具等傳統製造業，景氣原本就不好，美國關稅更衝擊傳統製造業。立委何欣純表示，面對無薪假、減班休息人數攀升，她呼籲「雇用安定措施」有關適用勞工與產業再擴大，金融面落實對產業「舊貸不收、新貸速審」彈性產業調度。

何欣純指出，勞動部8月最新數據，全台實施無薪假人數已近4,000人，其中九成集中在製造業；而今年6月工廠歇業家數更高達629家，是去年同期的174%。

何欣純強調，目前勞動部雖然提供勞工減班休息與原薪資七成的補貼，但他在台中地方走訪發現，中小微型加工廠能夠申請到補貼的比例相對低，希望勞動部透過數據檢討，並加強政策宣傳。

何欣純表示，台中作為傳統製造業重鎮，是此次受關稅衝擊最嚴重的地方，現在更面臨匯率雙重壓力，無疑是雪上加霜。

何欣純認為，政府輔導補助應從「產業鏈」角度出發，支持產業鏈中的協力廠與微型加工廠，而非單點救火。她發現在地方上，許多中小微型工廠因資源不足，難以申請到勞動部的薪資補貼，要求政府應盤點、檢討並加強宣導，對於因匯損衝擊的廠商勞工，也要納入輔導補助。

何欣純表示，已有中小企業面臨銀行端壓力，行政院與金管會、財政部應協調各行庫對受衝擊產業的既有貸款「不可抽銀根」，對於新的貸款，更要簡化手續、加速審查，給予產業最實質的資金調度支持。

行政院長卓榮泰日前表示，產業最關心的金融支持方面，目前已經請相關金融主管機關處理，希望銀行能夠做一些實質有效的措施，並且簡化申請程序。他也說，也已經要求經濟部從身分別、產業別讓業者清楚知道可以申請的補助與協助，給予產業最實質的支持。

立委何欣純與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君日前關心台中製造業。何欣純國會辦公室／提供
立委何欣純與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君日前關心台中製造業。何欣純國會辦公室／提供

