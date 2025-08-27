因應國際經貿情勢 「支援青年就業計畫」最高發4.8萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

近期適逢畢業季，又因國際情勢影響，為協助畢業後尚未就業的初次尋職青年，勞動部推動「支援青年就業計畫」將於9月1日上路。適用對象由失業90日放寬至失業60日即可申請參加計畫，另提高初次尋職青年就業意願，將尋職津貼每月5,000元，提升到6,000元，加碼最高發給4.8萬元。

勞動部說明，自9月1日起，只要年滿15歲至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達60日的情形，即可參加計畫。

勞動部表示，在參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，青年依照計畫規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作者，尋職期間每個月可申領尋職津貼6,000元，最高發給1.8萬元。

勞動部提及，又如果能在參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿90日或180日，就可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元。

至於青年如果在9月1日前，已經參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加計畫期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。

勞動部指出，部分初入職場的青年朋友，若遇到畢業後不知道適合從事哪類工作的情形，勞動部在全國設置5處青年職涯發展中心（簡稱YS），提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、履歷健檢、名人講座等協助，可協助青年釐清職涯方向。

此外，還有台灣就業通網站線上「Youth職涯」就業諮詢平台，線上預約即可接受專業職涯顧問線上一對一諮詢服務。勞動部提醒青年善用資源，在探索職涯和找尋工作的路上，勞動部將給予最大支援。

職涯 勞動部

