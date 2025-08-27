快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計畫適用對象放寬至失業60天即可申請，尋職津貼也從每月5000元加碼至6000元，順利就業一定時間後最多還能領3萬元的就業獎勵金，等於最高領到4.8萬元。

勞動部指出，9月1日起，只要年滿15歲至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達60天，即可參加支援青年就業計畫，參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，若依規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作的青年，尋職期間每月可申領尋職津貼6000元，最高發給1.8萬元。

如果參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿90日或180日，則可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元。

勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，關稅等國際經濟情勢恐衝擊就業市場，勞動部因此提出初次尋職青年穩定就業計畫的加強版，適用資格條件放寬，從原本的失業90天改為60天即可，尋職津貼也加碼，讓青年可更多利用就業資源、安心找工作。

她強調，並非現在就已經發生青年尋職怯志的情況，這支計畫用途是為了及早預防。

據統計，2024年參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的人總計2萬15人，資格審核通過9826人，其中領到尋職津貼的有7333人，最後穩定就業獲得就業獎勵金的5554人。今年截至7月止，報名計畫9286人，符合資格5332人，領尋職津貼4149人，最後領到就業獎勵者3545人。

發展署說明，如果青年在9月就已經參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加計畫期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。 計畫相關資訊可至台灣就業通網站專區查詢、線上申請。

相關新聞

關稅衝擊當頭 8月消費者信心指數CCI創二年四個月最低

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布8月消費者信心指數（CCI）總指數為63.31點，較上月下降1.07點，來到2023...

憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫...

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

輝達執行長上周來台快閃，針對輝達台灣總部興建，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，北市府每周跟輝達視訊，...

景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

最低工資調漲議題將於9月下旬的審議會展開，對長期處於低薪與高流動困境的餐飲服務業而言，一方面缺工壓力不斷升高，不少品牌被...

緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持...

美關稅衝擊製造業 立委籲「舊貸不收、新貸速審」助產業彈性調度

從全球疫後復甦開始，台中工具機、手工具、自行車、模具等傳統製造業，景氣原本就不好，美國關稅更衝擊傳統製造業。立委何欣純表...

