憂關稅衝擊就業 青年尋職津貼、就獎9月加碼最高4.8萬

適逢畢業找工作的時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，為及早預防初踏入職場的青年怯志，勞動部9月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計畫適用對象放寬至失業60天即可申請，尋職津貼也從每月5000元加碼至6000元，順利就業一定時間後最多還能領3萬元的就業獎勵金，等於最高領到4.8萬元。

勞動部指出，9月1日起，只要年滿15歲至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達60天，即可參加支援青年就業計畫，參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，若依規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作的青年，尋職期間每月可申領尋職津貼6000元，最高發給1.8萬元。

如果參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿90日或180日，則可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元。

勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，關稅等國際經濟情勢恐衝擊就業市場，勞動部因此提出初次尋職青年穩定就業計畫的加強版，適用資格條件放寬，從原本的失業90天改為60天即可，尋職津貼也加碼，讓青年可更多利用就業資源、安心找工作。

她強調，並非現在就已經發生青年尋職怯志的情況，這支計畫用途是為了及早預防。

據統計，2024年參加「初次尋職青年穩定就業計畫」的人總計2萬15人，資格審核通過9826人，其中領到尋職津貼的有7333人，最後穩定就業獲得就業獎勵金的5554人。今年截至7月止，報名計畫9286人，符合資格5332人，領尋職津貼4149人，最後領到就業獎勵者3545人。

發展署說明，如果青年在9月就已經參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加計畫期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。 計畫相關資訊可至台灣就業通網站專區查詢、線上申請。