財委會聯席審災後特別預算 立委爭取紓困、韌性修復到位

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳亭妃質詢爭取紓困、城市韌性修復到位。陳亭妃國會辦公室／提供
立法院財政委員會26日聯席會議審議災後復原重建特別預算，立委陳亭妃質詢時，爭取家戶防水閘門補助、農民勞工紓困貸款、基礎設施、治水工程預算。她也強調，道路、地下管線修復及治水工程分屬不同部會，如何跨部會協調完善災後重建是重要課題。

陳亭妃指出，經由丹娜絲風災的考驗，發現安裝家戶防水閘門是可以延緩家戶淹水的時間，之前凱米、山陀兒颱風的專案預算編列不足，許多民眾安裝家戶防水閘門之後，因經費不足被退件。

陳亭妃說，這次因為有風災特別預算，一定要有充分的資源，讓想裝設家戶防水閘門的民眾可以如願，內政部長劉世芳回應，目前已編列相關經費，但需地方政府提出申請與補助辦法，中央會全力協助。

在農民與勞工紓困貸款的部分部分，陳亭妃強調，災後農民與勞工的紓困貸款迫切需要啟動。農業部長陳駿季表示，目前已有天然災害保險提供部分保障，而額外部分將改變名詞，推出農民家計週轉金方案，盡速讓受災農民獲得支持；同時，陳亭妃也要求勞動部針對勞工提出紓困措施。

而在石棉瓦廢棄物清理上，陳亭妃指出，環境部編列了約13億元，要協助家戶及畜牧場，但是經由她兩次質詢，並向總統請命，災區中小企業工廠石棉瓦清理，目前已經由行政院協調，確定由環境部支付額外3億元的經費，地方環保局來協助清理有毒石棉瓦。

陳亭妃也以韌性城市為主題，強調這次風災過後需進行道路及管線、通訊電纜修復等工作。她要求交通部在進行省道、縣道、市道修復時，必須與經濟部、台電、台水等各管線單位進行協調，同步整合管線工程，避免重複開挖、浪費資源。

由於通訊系統是防災的非常重要的一道防線，陳亭妃要求NCC儘速訂定防災 SOP，確保災害發生時，通訊不中斷，如何在通訊防災階段能到位，讓通訊救災可以即時有效。她呼籲，各部會必須整合力量，風災特別預算真正發揮效果，協助人民度過難關。

石棉 農民 陳亭妃

