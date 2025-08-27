女性董事佔比持續成長 安永揭三大產業仍有努力空間

台灣女董事協會與安永聯合會計師事務所27日共同舉辦「2025剛柔並濟大未來」論壇，現場聚集近300位上市櫃女董事、CEO。會中安永企業管理諮詢服務副總吳欣倫發表《2025第六部 女性治理白皮書》，揭示台灣女性治理參與率雖穩步提升，但在油電燃氣、玻璃陶瓷與造紙工業等產業，女性領導者仍為零，治理多元仍有拓展空間。

根據白皮書調查，截至2024年，台灣1,041家上市公司中，女性董事長與總經理比例分別為9%與13%，已展現逐年提升趨勢。本次調查鎖定186家由女性擔任董事長或總經理的上市公司進行分析，涵蓋27個產業、有效問卷112份。這些企業合計市值約新台幣3.91兆元，占女性治理公司市值64%。

在企業經營層面，白皮書對比女性領導企業與同業表現，發現女性主導企業在營收與每股盈餘（EPS）成長表現上，表現與產業平均相當或略優。其中，電機電纜、橡膠工業、電子通路、數位雲端與居家生活等五個產業中，女性治理公司營收年增率皆為100%，顯示女力參與未必只是象徵性。

白皮書並點出，截至2024年，438家上市公司董事會中女性人數已達兩位以上，分布於32個產業；另有162家企業女性董事占比超過三成，多集中於電子零組件、光電業與生技醫療產業。

本次調查也聚焦2025至2027年商業趨勢，超過五成受訪女性領導者認為「AI全面普及」與「全球供應鏈重組」是首要變革動能，也高度關注地緣政治與貿易衝突。雖然僅9%女性領導者自認對地緣政治「完全掌握」，但仍有52%認為自己具高度掌握力，另有近八成在策略決策上已將地緣變數納入考量。

調查顯示，台灣女性領導者導入AI後的成效追蹤比例高達60%，遠高於美國企業的30%。導入效益以營運效率、員工生產力與競爭優勢最為顯著。不過在AI應用層面，美國企業普遍將產品創新、顧客滿意度與資安納入導入成效考量，台灣則尚未全面展開。

在人才面，90%的台灣女性領導者鼓勵內部員工學習AI技能，相較之下，美國企業更傾向外部招募專業人才。

面對國際永續潮流，白皮書指出，台灣女性領導者對ESG與永續績效的衡量能力具信心，尤其在以財務語言證明永續行動價值方面與歐盟企業趨同。儘管台灣企業起步稍晚，但已有六到七成企業開始準備因應CSRD、ESRS與CSDDD等歐盟永續新規，正逐步對齊國際規範與治理要求。