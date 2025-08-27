女性創業家近五年增7.5萬家！經濟部推資金、專利雙管齊下

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

經濟部主秘莊銘池27日表示，女性在台灣經濟成長中角色日益重要，經濟部已推出三大措施全力支持女性創業，包括「女性創業飛雁計畫」提供課程、資金與輔導；與AIT合作「女性創業學院計畫」協助走向國際市場；以及「女性申請發明專利加速審查方案」，讓女性能更快取得專利保護。

莊銘池今日出席「女董事學會」舉辦的「剛柔並進‧大未來」論壇致詞時指出，這些資源能讓女性在不同階段創業過程中都獲得實質協助，論壇關注的AI浪潮、貿易秩序與金融挑戰，正是經濟部近期持續與產業合作討論的重點，未來也將持續做產業最強後盾。

莊銘池進一步指出，近五年來台灣上市櫃公司女董事比例已成長4個百分點，中小企業女企業主更增加了7萬5千家，顯示女性在治理與創業上的能量不斷擴大。

莊銘池也提到，女董事學會新會址正好與經濟部相對而望。他笑言，雙方不僅心理距離近，物理距離也更近，未來更能攜手合作。

他說，女董事學會自2018年成立以來積極推動女性治理、定期發表白皮書，並預祝論壇圓滿成功，期許更多女性創業家事業順利發展。

