PPSEAWA「蓄勢待發 翱翔國際」活動熱鬧圓滿

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）主辦、外交部非政府組織（NGO）國際事務會指導：改變世界就要這Young VII「蓄勢待發 翱翔國際」國際青年培力講習活動，8月21日至8月22日假外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳舉辦，吸引許多青年朋友們踴躍參加，活動熱鬧圓滿。

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君開場，介紹特別從泰國專程前來的PPSEAWA國際總會會長Mondhiya Bhangsbha貴賓致詞，以及常務理事魏雯萱。緊接著，燿華文教基金會董事長張平沼詞稱讚PPSEAWA Taiwan在名譽理事長陳淑珠任內成功帶領會員與國際接軌，並續由陳曼君發揚光大。第一場演講邀請到台北義大利商會會長李新穎大使分享在義大利、梵蒂岡的觀察及經驗。隨後，外交部NGO國際事務會執行長江振瑋以「總合外交 ： 公私協力 人人都是外交官」為題演說，鼓勵青年們把握機會了解台灣的外交政策、迎向國際。

今年也特別連線德州山姆休士頓州立大學政治系翁履中博士，他和青年朋友們分享：「全球化與再全球化！全球秩序的重構與台灣的未來」，清楚解說目前川普對全球的策略模式，演說引起現場許多學員的熱烈發問與好評！下午並邀資策會所長洪春暉主講：「AI發展趨勢下台灣產業的機會與挑戰」，他表示AI風潮來襲，未來將以人為中心，在生活與產業中建構軟硬互動與融合的生態，他認為「信任」將是AI發展的重要基石，並將成為各國AI普及的重要關鍵！

國立中興大學國際政治研究所所長楊三億主講：「往何處去？俄烏戰爭的前世與今生」，情境式演講導引青年們從遙遠的俄烏戰爭、反省我們身處的環境！國立臺北大學法律學院院長侯岳宏主講：「聯合國永續發展目標（SDGs）與勞動法」，介紹聯合國永續發展目標（SDGs）與勞動法的關係，特別著重強迫勞動與職場性騷擾的議題，使青年朋友們了解SDGs與國內法制度的關係。當天的高潮「老台灣 新民謠」則分享由台中市山陽國小校長王派仁作詞，瑞城國小老師余國光作曲與演唱的《時光派》是一首結合說唱、詞曲創作的「老台灣新民謠」組合，讓現場的青年們聽得如癡如醉，掌聲熱烈不絕於耳。

第二天在東海大學EMBA專任教授王鳳奎主講「AI共舞：未來職場進化論」中揭開序幕，開場以徵詢AI建議的穿著亮相，點明AI的影響也正重塑職場生態，未來的競爭力將取決於人如何與AI協作共創價值。第二場邀請前外交部長、對外關係協會會長林永樂主講：「歐盟統合發展與台灣–歐盟關係」，他表示：歐盟統合是持續發展的進程，在面對諸多挑戰時，歐盟在政經方面仍具有重大影響力；而歐盟與台灣的關係也日趨進展，重要性漸增！這屆還特別邀請了，為台北101打造燈光秀的『袁宗南照明設計』袁宗南主講：「光永續 Sustainable Light」，他以參與國內外的許多案例分享，透過照明與環境生態的互動，講述聯合國的永續發展目標（SDGs）與照明產業的關係，讓青年們深刻感受人與自然的關係。

下午則由臺灣通傳智庫創辦人黃采瑛博士分享：「社群時代必備的媒體識讀能力」，全媒體時代訊息需要透過演算法精準投放，而這些已悄悄操控我們的感知與判斷，所以媒體識讀也將更顯重要！工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲主講：「看清世界、做出選擇：用策略思維迎戰未來」強調在不確定的時代，策略思維可以看清世界、問對問題、做出關鍵選擇。明白策略是找出最佳的選擇、做出決定。

PPSEAWA國際總會會長Mondhiya Bhangsbha向與會的青年朋友們介紹PPSEAWA在聯合國角色與響應。她表示自參與PPSEAWA國際事務以來，已經參加九屆在紐約舉行的聯合國CSW會議，並且於2019當選PPSEAWA國際總會會長，並且於2024成功連任！儘管非常忙碌，但是相當有意義，也讓她充滿收穫！她的話語獲得現場青年們熱烈的掌聲，也為活動畫下完美的句點。