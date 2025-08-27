輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

輝達執行長上周來台快閃，針對輝達台灣總部興建，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，北市府每周跟輝達視訊，新壽跟輝達有簽MOU（合作備忘錄），大概9月底前就會決定後續如何處理，他也透露，黃仁勳希望明年5月開工，市府會朝這目標努力。

李四川指出，輝達要的土地是T17、18北士科的土地，因為市府標給新壽，當然現在地上權是在新人壽，所以這2、3個月來，每周都有視訊討論，到現在為止，應該是最簡單的方式就是新壽按照契約，自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來，原來的設計施工的廠商，必須要由輝達來負責，新壽和輝達雙方正在這個部分的細節在研討。

李四川指出，至於新壽是否可以跟市府「合意解約」？經過報內政部，已准許市府可以訂定辦法，是可以直接轉給輝達，這個部分看起來，新壽是持保留的態度，所以現在還是會依照契約，原則上由新壽輝達去研討，新壽出錢蓋好，依照合約，取得使用執照時，再轉移給輝達。

李四川指出，為新壽和輝達原來就有簽訂一個MOU，大概在9月底之前，大概就會針對MOU的協商做最後的決定，所以在9月底，應該就可以決定到底後續要怎麼樣來做處理。

針對北市府部分，李四川表示，因為輝達要的是兩塊土地，現在如果按照他們原來的設計，可能都必須把道路合併，建蔽率也要稍微放寬，這個部分市府會協調都委會來協助，那這個部分市政府絕對會全力來幫忙。至於能源部分，李四川表示，輝達應該相當在意，選上北士科土地的時候，大概就台電的變電站的供電量，有做評估。

李四川表示，如果輝達和新壽有談好，原來的設計圖，黃仁勳執行長希望明年5月他來的時候，能夠開工，市府會朝這個目標去努力。李四川也說，至於在台灣因工程上缺工、缺料是比較大的麻煩，但是以他們高科技，他們會用重金的方式找到好的團隊，施工時間應該會比較短，他預估工程大概最多3年多，應該就可以蓋好。