遭影射牽扯綠電弊案 郭智輝：對不實指控絕無寬貸

中央社／ 台北27日電
藍營質疑涉「小英男孩」綠能弊案，經濟部長郭智輝（右）發出聲明表示，對於相關不實指控者，他將立即蒐集相關證據，進行維權事宜。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝今天表示，近日有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結，已逾越政治攻防的底線，更是對他信譽的嚴重侮辱。郭智輝強調，凡再有相關不實指控者，將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。

郭智輝今天在媒體群組發布聲明表示，上週辭任經濟部長之職，原盼能回歸民間，靜心沉澱。但近日有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將自己與過往綠電弊案連結。

郭智輝表示，此等行為已逾越政治攻防的底線，更是對他畢生信譽的嚴重侮辱。

郭智輝發出3點聲明指出，第1，「我的清白，不容妥協」，一生投身產業界，奉公守法，以誠信為本。對於任何貪腐敗壞之事，向來深惡痛絕。歷屆官員若有任何涉貪情事，皆應由司法嚴查，還原真相，但若有任何人意圖將過往弊案與自己進行不當連結，或以影射、虛構之詞，蓄意抹黑攀扯，為捍衛數十年來建立的聲譽，他絕不姑息。

郭智輝強調，自聲明發布起，凡再有相關不實指控者，將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。

第2，郭智輝表示，立場與總統、院長一致，打擊貪腐是全民共識，掃除綠電發展道路上的害群之馬，更是執政團隊的決心。他完全支持總統賴清德與行政院長卓榮泰的立場，檢調單位應擴大、加速偵辦所有綠電弊案，不分黨派、沒有上限、嚴查到底。

郭智輝指出，任何以發展綠能為名，行謀取私利之實的蛀蟲，都應受到法律最嚴厲的制裁，無論自己是否擔任公職，立場均然。

第3，郭智輝表示，對政治人物仍有期許，問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實。他說，要敬告某些政治人物，人民賦予你的權力，是讓你用來建設國家，而不是摧毀他人的名譽。

郭智輝強調，政治人物的信譽是其最珍貴的資產，若一再以不實資訊作為攻擊的武器，刻意散佈謠言以博取聲量，最終只會讓自己的政治生命與社會信譽雙雙破產。

郭智輝表示，台灣發展需要的是基於事實的理性監督，而非基於謊言的惡意攻擊，他將離開公職，但捍衛自身清白的決心，永不改變。

