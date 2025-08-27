景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

最低工資調漲議題將於9月下旬的審議會展開，對長期處於低薪與高流動困境的餐飲服務業而言，一方面缺工壓力不斷升高，不少品牌被迫縮短營業時間以因應人力不足；另一方面，若再調升基本工資，勢必進一步壓縮利潤，成為業者最棘手的挑戰。1111人力銀行調查顯示，雖有三成九業者表示今年已調薪，但受到對美關稅影響，今年下半年景氣前景不明，高達五成五業者都說不打算調薪。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，最低工資調漲的確能改善部分勞工的基本薪資，但對餐飲業者而言，薪資結構已經偏低，若再被迫加薪，恐怕只能壓縮利潤或轉嫁給消費者，造成物價上漲的連鎖效應，東西變貴民眾不敢消費，苦果恐怕還是會回到業者身上，調漲基本工資的同時，政府或許可以倡議有獲利的企業必須幫員工加薪，讓薪資高於最低工資但低於平均月薪的勞工擺脫薪貧困擾，帶動職場正向發展。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，餐飲服務業長期面臨「低薪、長工時、高流動」三大挑戰，加上最低工資調漲的政策壓力，讓人力荒雪上加霜，唯有政府與企業端共同合作，改善產業體質、提升人才培育，才能讓餐飲業走出惡性循環，迎來更具韌性的永續發展。

被問到下半年調薪計畫，55.2%業者表示沒有，另外有39%的業者表示今年已加薪，僅5.6%的業者表示下半年有調薪計畫。除了調薪之外，哪些福利比較能吸引求職者呢？業者普遍認為優渥的年終獎金、免費供餐、三節禮金、激勵獎金及久任獎金可望吸引求職者投遞履歷。

而為了因應人力缺口，餐飲業者紛紛開始調整經營策略，包括增加計時工讀生44%、調整/縮短營業時間20%、聘用二度就業婦女20%、引進自動化點餐/送餐服務14.3%及聘用中高齡工作者14%。

然而不只缺工壓力大，餐飲服務業面臨諸多經營挑戰，業者反映，原物料成本增加、人員流動率高、人事成本支出年年墊高、品牌競爭激烈及房租年年調漲都在無形中墊高餐飲品牌經營難度。曾仲葳提醒，缺工問題若與成本壓力疊加，會導致部分企業必須縮減營運規模、甚至縮短營業時間。若想擺脫缺工困境，短期內又無法靠提高薪資增加吸引力，業者可著重改善勞動條件，例如合理的工時設計、員工培訓機制與內部升遷管道來提升留任率。