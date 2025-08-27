金居內鬼案公司主動採取行動 完整說明來了

檢調發布調查金居（8358）內鬼洩密案進度。該案為公司主動採取行動，回應記者詢問，金居昨日深夜完整說明如下：

「本案產品為客戶認證通過且長期量產之產品，各製程階段均蘊含獨特技術訣竅，非不肖廠商所能輕易仿襲。金居採取分層管理方式妥善保護營業秘密，並透過不同面向的專利申請策略，強化競爭力、阻絕外界仿襲，以確保公司長期優勢與營運穩定。

此次藉由內部監控機制，金居得以及早發現異常並迅速啟動法律行動，並與執法機關合作，有效防堵不法。金居公司亦感謝執法機關迅速的查緝作為。

未來，公司將持續推動高階 HVLP4 銅箔技術發展，並結合營業秘密與專利雙重保護，以確保在全球市場的競爭領先地位。除內部專有技術外，目前金居已於台灣、美國、日本及中國等主要市場取得多項發明專利，為公司技術佈局與永續發展奠定堅實基礎。」