財部「三嚴」 開鍘陸貨洗產地

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部嚴查陸貨洗產地，關務署統計，今年4月至8月17日已查驗、抽核12,537批貨品，其中移送經濟部國際貿易署處理156案件，累計裁罰金額達264萬元。

美國政府對各國輸美貨品課徵高關稅，同時關切各國違規轉運議題。財政部祭出「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」的三嚴措施，並以每月約3,000至4,000件的速度積極查核輸美貨物。

依《貿易法》第28條規定，涉違規轉運案件最高可處300萬元罰鍰或禁止一年輸出入貨品。據統計，今年4月至8月17日已進行12,537批貨品查驗與抽核，其中156批疑涉違規轉運案件移送經濟部國際貿易署處理，累計裁罰金額達264萬元。

關務署表示，海關除持續加強查察，呼籲民眾如發現國內廠商疑涉「洗產地」行為，應主動檢舉並提供具體事證以利海關查核，共同維護貿易秩序及國家利益。

依「海關處理走私漏稅密報作業要點」規定，檢舉人向海關檢舉違規轉運案件，得以書面、口頭、電話或其他方式，並提供檢舉人基本資料、被舉發人之基本資料及轉運方式（含涉案貨品名稱、數量、運送方式），或其他足供海關研判之具體事證，例如交易憑證、運送文件或相關資料等，若檢舉內容缺漏，海關將通知檢舉人限期補正，逾期未提供者，即無法受理。

為維護我國出口商譽及經貿利益，關務署提醒，業者應遵守相關規定，勿從事違規轉運行為以免觸法，並鼓勵檢舉不法，公私協力打擊不肖廠商，所有檢舉資訊海關均依法嚴格保密。

