川普撤換Fed理事 市場憂央行失獨立性

美國總統川普宣布撤換聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），理由是她遭指控在房貸申請文件中造假。若庫克最終被迫下台，川普將能在七席理事會中拿下四席，取得多數。市場憂心央行喪失獨立性，美元走軟，金價上漲，美國長短債走勢分歧，殖利率利差擴大。

川普廿五日在Truth Social貼出發給庫克的信件中寫道：「美國人民必須能完全信任被賦予制定政策和監督聯準會的理事。基於你在財務問題上欺騙、甚至可能涉及犯罪行為，人民與我都無法信任。」

川普還表示，庫克在同一年兩度申請房貸，卻分別承諾將兩處房產都作為主要居所，「這種情況不可思議」。他在信中寫道：「至少，這種行為顯示在金融交易上嚴重疏失，足以讓人質疑你作為金融監管官員的專業和可信度。」川普廿二日已揚言，庫克若不自請下台，他將動手解僱她。

庫克隨後發出聲明：「川普總統聲稱『有理由』解僱我，但法律上並不存在任何理由，他無權這樣做」，「我將繼續履行我的職責協助美國經濟，一如我從二○二二年來的作為。」 她已委任知名律師羅威爾（Abbe Lowell）處理此事。羅威爾表示，「川普總統再次利用社群媒體進行『推文開除』」，「又一次，他反射性的霸凌行為是有缺陷的，而且他的要求缺乏任何正當程序、依據或法律權限」，「我們將採取一切必要措施，阻止他企圖採取不合法行動。」

她若提出訴訟，可能會立即尋求禁制令，並在訴訟進行期間恢復職務。依原本任期，庫克應可任職至二○三八年。