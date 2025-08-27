快訊

我經濟成長 惠譽放緩至3.4％

聯合報／ 記者林勁傑／台北報導

國際評級機構惠譽信評昨日在年度論壇中公布最新預測，惠譽預估台灣今年經濟成長率為百分之三點四，展望明、後年則放緩至百分之二點七。示警成長率有三大下行風險，包括主要貿易夥伴成長大幅放緩、全球ＡＩ支出熱潮需求減弱，以及地緣政治和美國貿易策略不確定性。

惠譽銀行評等副總經理陳怡如表示，台灣去年經濟成長率達百分之四點六、基期高，預估今年將放緩至百分之三點四，但是較先前的預估上調，主因今年以來受關稅影響很多產業提前拉貨，帶動經濟表現比預期強勁，且人均ＧＤＰ仍舊持續上升趨勢，失業率持穩在百分之三點三。不過，估明、後年經濟成長率會放緩至百分之二點七。

貨幣政策方面，陳怡如預估我央行今、明年皆不會降息，美國第四季降一碼、明年降三碼。

惠譽亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra觀察，台灣經濟成長率展望仍受惠於人工智慧（ＡＩ）相關產品需求持續帶動出口強勁，以及民間消費適度成長。先進製程技術和半導體生態系統擁有強大競爭優勢，預期二○二六至二○二七年間仍將維持穩健成長率百分之二點七。

不過，惠譽預估，今年傳統產業持續面臨全球貿易政策變動、新台幣升值，及區域產能過剩等挑戰，整體營運環境更加嚴峻。隨著能源轉型趨勢加速，傳產業普遍需投入大量資本支出，將拉高信用風險。零售業則可能遭遇消費者信心下滑與市場競爭加劇。

惠譽亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷表示，高關稅環境下，許多以出口為主的傳產業因產品同質性高，議價能力有限，恐難將成本完全轉嫁至下游客戶。而區域產能過剩問題持續，對外貿易規模較大的行業如石化、化工及鋼鐵等，恐將持續面臨產能過剩、獲利及現金流疲弱情況。

黃筱婷也示警零售業今年將面臨消費支出保守壓力，零售業者需加大資本支出和行銷力度搶市占率，競爭環境更激烈，中小型業者營運壓力更加明顯。

惠譽 經濟成長率預測

