AI助攻 工業生產連17月成長 零售業連4月衰退

人工智慧（ＡＩ）商機持續火熱，經濟部昨日發布七月工業生產指數一百一十三點五三，年增百分之十八點一一，製造業生產指數一百一十四點二二，年增百分之十九點五五，雙創歷年同月新高，皆呈連十七個月正成長。不過隨下半年進入高基期，製造業生產指數增幅將趨緩。

經濟部統計處副處長陳玉芳稱，主計總處日前上修出口預測值，主因就是ＡＩ需求持續強勁，這將是下半年製造業生產成長動能，惟去年下半年為高基期，要維持高成長有相當難度，但若ＡＩ成長動能仍強勁，也不排除維持兩位數成長。

經濟部預期八月製造業生產指數年增百分之九點六至百分之十三點五，增幅已明顯趨緩。陳玉芳表示，七月製造業生產年增百分之十九點五五，是原預測範圍下緣，主要是因為新舊產品交接，部分產品組合改變所致。

展望未來，陳玉芳表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續看好，挹注半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈業者積極擴增產能，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望支撐製造業生產動能穩步成長。

傳產方面，陳玉芳表示，受全球經貿情勢波動影響，市場需求續疲，加以部分廠商調節減產或進行產線檢修，致基本金屬業年減百分之六點一七、化學材料及肥料業年減百分之四點二九、汽車及其零件業年減百分之二；機械設備業受惠半導體產業大廠積極擴充產能，年增百分之七點六二，已連十月呈正成長。

不過，關稅不確定性持續衝擊消費信心。經濟部昨日發布七月零售業營業額三千八百八十四億元，年減百分之三點六，跌幅超乎預期，為連四月呈負成長。

經濟部表示，主因景氣不確定，致買氣保守，尤其高價耐久財消費遞延。在關稅確定之前，國人消費信心偏向保守。

餐飲業方面，七月營業額八百七十一億元，為歷年同月次高，但僅成長百分之二點八。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主要是高價餐飲受景氣不明影響。經濟部預期下半年進入高基期，加上景氣影響民眾上餐館意願，預估成長有限，八月餐飲業營業額估將負成長百分之一至正成長百分之二之間。

陳玉芳表示，整體來說，關稅不確定仍會抑制消費信心，下半年消費信心仍偏向保守。現在很難得知消費信心何時能回升，之後民眾才會再考慮買車、買精品。