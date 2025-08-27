快訊

傳產面臨四重挑戰

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

惠譽亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷昨（26）日表示，預期今年台灣傳統產業持續面臨全球貿易政策變動、新台幣升值、區域產能過剩及零售消費信心下滑等四重挑戰，整體營運環境更加嚴峻。

隨著能源轉型趨勢加速，傳產普遍需投入大量資本支出，將拉高信用風險。零售業則可能遭遇消費者信心下滑與市場競爭加劇。

黃筱婷於惠譽看台灣2025記者會表示，高關稅環境下許多以出口為主的傳產業因產品同質性高，議價能力有限，恐難將成本完全轉嫁至下游客戶。區域產能過剩問題持續，對外貿易規模較大的行業如石化、化工及鋼鐵等，恐將持續面臨產能過剩、獲利及現金流疲弱情況。

她強調，傳產所面對結構性問題，難以透過政府補貼扭轉趨勢，原材料、石化及鋼鐵等行業最終是拚規模、拚成本。石化及化工業由於中國大陸從淨進口國變成淨出口國，且大陸新產能高效一體化，難以競爭。

鋼鐵業因大陸「反內卷」減產對行業壓力有幫助，惟產能過剩嚴重，加上新興國家加快本地產業發展，供過於求延續，但經多年虧損可能小幅谷底反彈。

水泥業因國內房地產放緩，越南出口積極，致增長性弱，但台灣水泥市場寡占，龍頭企業能調價，另在大陸布局深，大陸部分水泥企業經多年虧損退場，且反內卷嚴格排查超產能生產及產能置換，大陸水泥業回升對台商為較好消息。

最後，黃筱婷示警零售業今年預期將面臨消費支出保守壓力。零售業者需加大資本支出和行銷力度搶市占率，競爭環境更激烈。

