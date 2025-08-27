快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

7月零售營業額跌幅 超預期

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

關稅不確定性持續衝擊消費信心。經濟部昨（26）日發布7月零售業營業額3,884億元，年減3.6%，跌幅超乎預期，為連四月呈負成長。經濟部表示，主因景氣不確定，致買氣保守，尤其高價耐久財消費遞延。在關稅確定之前，國人消費信心偏向保守。

餐飲業方面，7月營業額871億元，為歷年同月次高，但僅成長2.8%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主要是高價餐飲受景氣不明影響。

經濟部預期下半年進入高基期，加上景氣影響民眾上餐館意願，預估成長有限，8月餐飲業營業額估將負成長1%至正成長2%之間。

她指出，今年7月外食物價成長3.48%，高於餐飲業營業額成長2.8%，這代表著餐飲消費量有減少之勢，主要是以高價餐飲影響大。

下半年內需成長動能成長有隱憂。陳玉芳表示，整體來說，關稅不確定仍會抑制消費信心，下半年消費信心仍偏向保守。現在很難得知消費信心何時能回升，之後民眾才會再考慮買車、買精品。

7月零售業營業額年減3.6%。其中汽機車零售業受車市買氣趨緩及進口車交車時程遞延影響，年減19.7%，已連五月負成長，更寫近三年來最大跌幅。陳玉芳說，因汽車促銷確使汽車登記數略有增加，批發業已看到較上月進貨多，是否會進一步反映在零售上，仍有待觀察。她認為，汽機車買氣，都受關稅不確定因素影響。

她指出，7月商品消費者物價指數年增0.81%，遠高於零售業營業額負成長3.6%；今年前七月商品CPI年增1.65%，較前七月零售業營業額負成長0.8%，再再顯示零售業銷售量減少。

零售業 餐飲業 消費信心

延伸閱讀

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄遭聲押 台智電：解任職務營運不受影響

AI 太火熱！製造業生產指數連17紅、7月年增二成 下半年成長將趨緩

中華郵政停收輸美商品郵件 民眾寄件價差1倍以上

台聚、亞聚法說會 公司：預期鞋廠對EVA需求將可逐步恢復

相關新聞

惠譽：台灣經濟三大風險 警示 AI 需求下滑與國際貿易挑戰

國際評級機構惠譽信評昨（26）日在年度論壇中提出最新預測，上修台灣今年經濟成長率至3.4%，展望明、後年則放緩至2.7%...

傳產面臨四重挑戰

惠譽亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷昨（26）日表示，預期今年台灣傳統產業持續面臨全球貿易政策變動、新台幣升值、區域產能...

7月零售營業額跌幅 超預期

關稅不確定性持續衝擊消費信心。經濟部昨（26）日發布7月零售業營業額3,884億元，年減3.6%，跌幅超乎預期，為連四月...

卓揆回應立委質詢 內閣異動超過五人

新內閣人事即將定案，行政院長卓榮泰昨（26）日回應立委質詢時表示，若是部長加上次長，（異動）人數超過五人。目前浮上檯面的...

財部「三嚴」 開鍘陸貨洗產地

財政部嚴查陸貨洗產地，關務署統計，今年4月至8月17日已查驗、抽核12,537批貨品，其中移送經濟部國際貿易署處理156...

AI助攻…工業生產連17月成長 零售業連4月衰退

人工智慧（ＡＩ）商機持續火熱，經濟部昨日發布七月工業生產指數一百一十三點五三，年增百分之十八點一一，製造業生產指數一百一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。