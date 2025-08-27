7月零售營業額跌幅 超預期

關稅不確定性持續衝擊消費信心。經濟部昨（26）日發布7月零售業營業額3,884億元，年減3.6%，跌幅超乎預期，為連四月呈負成長。經濟部表示，主因景氣不確定，致買氣保守，尤其高價耐久財消費遞延。在關稅確定之前，國人消費信心偏向保守。

餐飲業方面，7月營業額871億元，為歷年同月次高，但僅成長2.8%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主要是高價餐飲受景氣不明影響。

經濟部預期下半年進入高基期，加上景氣影響民眾上餐館意願，預估成長有限，8月餐飲業營業額估將負成長1%至正成長2%之間。

她指出，今年7月外食物價成長3.48%，高於餐飲業營業額成長2.8%，這代表著餐飲消費量有減少之勢，主要是以高價餐飲影響大。

下半年內需成長動能成長有隱憂。陳玉芳表示，整體來說，關稅不確定仍會抑制消費信心，下半年消費信心仍偏向保守。現在很難得知消費信心何時能回升，之後民眾才會再考慮買車、買精品。

7月零售業營業額年減3.6%。其中汽機車零售業受車市買氣趨緩及進口車交車時程遞延影響，年減19.7%，已連五月負成長，更寫近三年來最大跌幅。陳玉芳說，因汽車促銷確使汽車登記數略有增加，批發業已看到較上月進貨多，是否會進一步反映在零售上，仍有待觀察。她認為，汽機車買氣，都受關稅不確定因素影響。

她指出，7月商品消費者物價指數年增0.81%，遠高於零售業營業額負成長3.6%；今年前七月商品CPI年增1.65%，較前七月零售業營業額負成長0.8%，再再顯示零售業銷售量減少。