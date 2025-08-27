惠譽：台灣經濟三大風險 警示 AI 需求下滑與國際貿易挑戰

國際評級機構惠譽信評昨（26）日在年度論壇中提出最新預測，上修台灣今年經濟成長率至3.4%，展望明、後年則放緩至2.7%，同時示警成長率有三大下行風險，包括主要貿易夥伴成長大幅放緩、全球AI支出熱潮需求減弱、地緣政治和美國貿易策略不確定性。

惠譽昨日舉辦「惠譽看台灣2025」年度記者會及論壇，銀行評等副總經理陳怡如表示，去年經濟成長率超過4%的高基期，預估今年將放緩至3.4%，但是較先前的預估的2.6％上修，主因今年以來受關稅影響，很多產業提前拉貨，帶動經濟表現比預期強勁，人均GDP仍持續上升，失業率持穩在3.3%左右。不過估明、後年經濟成長率會放緩至2.7%。

貨幣政策方面，陳怡如預估台灣央行今、明年皆不會降息，美國第4季降1碼、明年降3碼。

惠譽亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra觀察，台灣經濟成長率展望仍受惠AI相關產品需求持續帶動出口強勁，及民間消費適度成長，先進製程技術和半導體生態系統擁有競爭優勢。

預期明、後年間將取得相當穩健的成長率2.7%。民間消費將維持韌性。但對今年下半年成長率的預期面臨重大不確定性，包括美國關稅影響。她強調，經濟成長率展望的下行風險來自：台灣主要貿易夥伴的成長大幅放緩、全球AI支出熱潮需求減弱、地緣政治緊張局勢和美國貿易策略不確定性。

此外，惠譽已於6月將台灣銀行業展望由「中性」調整為「惡化」，陳怡如說明，反映在周期性經濟逆風及美國提高關稅所帶來的貿易不確定性下，銀行業獲利能力與資產品質面臨壓力會在今年底及明年逐漸上升，減損放款比率可能超過先前預測的低於1%（2024年底為0.8%），減損放款增加主要來自受關稅影響產業，包括出口產業及中小企業。