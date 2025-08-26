聽新聞
0:00 / 0:00
「小英男孩」鄭亦麟涉收賄遭聲押 台智電：解任職務營運不受影響
台智電總經理鄭亦麟涉收賄遭檢方聲押禁見。台智電26日聲明，原總經理因司法案件進入偵辦程序，尚難繼續協助處理公司業務。台智電已於今日召開董事會，決議原總經理解任，並由副總經理代理總經理職務。台智電營運不受影響，財務穩健，業務持續推進。
台智電表示，台智電日前已完成14家股東增資，實收資本額達15.75億元，並獲得標準普爾A-、惠譽A、中華信評twAA+及惠譽AA+(twn)等多項國際與國內投資級信評，為購售電業務奠定穩固基礎。
前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、現任台智電總經理鄭亦麟，被控涉收受建商及綠能業者賄賂，北檢日前發動搜索，檢察官今天上午依貪污治罪條例等罪聲請羈押禁見鄭男。
鄭亦麟現年34歲，台灣大學經濟系畢業，曾在蔡英文智庫、新境界文教基金會擔任副研究員；之後赴倫敦大學學院（UCL）取得能源及環境經濟暨政策碩士，以其綠能專長，進入經濟部新成立的綠能科技產業推動中心擔任副執行長，負責風力及太陽光電執行與推動。
鄭亦麟受到歷任經長重用。不僅在前經長沈榮津任期內，出任綠能科技產業推動中心擔任副行長，沈榮津經長任期結束後，鄭亦麟曾短暫到離岸風電公司麥格理（Macquarie）任職，隨後在王美花任內回鍋。沈榮津轉任行政院副院長，一度更借調鄭亦麟到行政院協助。沈卸任行政副院長職務後，就一直待在經濟部，直到郭智輝上任後於2024年底才因協助籌組台智電離開經濟部，後續更上一層樓擔任台智電總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言