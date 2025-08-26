無印良品受關稅影響有限 全聯店中店拓展市場

無印良品台灣總經理吉田明裕26日指出，關稅主要影響美國進出口，對台灣業務未造成直接衝擊，但關稅提高可能對全球經濟結構帶來長期影響，需要時間才能觀察，至於商品定價的核心仍在於如何以合理價格提供高品質商品。

針對匯率波動影響，吉田明裕指出，匯率變動與採購時間相關，若條件有利，售價可能反映調整，但同時需考慮人事與時間成本。上半年觀察到，生活用品與必需品的業績成長較為明顯，服飾銷售則呈現相對緊縮的情況，對下半年整體經濟前景仍偏保守，無印良品計畫採滾動式調整因應市場變化。

與全聯的合作旨在拓展客層並提升消費便利性。透過「店中店」模式，無印良品能深入社區及鄉鎮，擴大觸及範圍，並豐富全聯商品結構。截至目前，無印良品在全聯已開設58家店中店，合作自2024年起在澎湖中華店開賣，首日銷售約30萬元，模式將持續推展。

在交通工具方面，機車已成為台灣人日常生活不可或缺的一部分。無印良品透過與 Gogoro 的跨界合作，將「好感生活」理念延伸至機車族群，並結合在地需求推出相關配件。2025年下半年，雙方將擴大合作，推出提袋、收納袋等多款日常生活用品。部分品項使用再生聚酯纖維環保布料 e.dye，相較傳統工法可減少約85%用水量、90%化學物質及12%CO₂排放，展現對永續發展的承諾。

自2014年在統一時代百貨開設首家餐廳以來，無印良品提供完整餐食服務。近年餐飲策略調整為以輕食服務為主，岡山、松高及大立門市推出簡約輕食餐點，讓顧客在舒適環境中享受多樣輕食選擇。

無印良品亦推出「MUJI POCKET」，包含咖啡機及零食飲料販賣機，提升便利性。全台已有14家門市設置咖啡機，滿足隨時飲用咖啡需求；大立與岡山門市提供零食販賣機，方便顧客在購物過程中即時享用小份量零食。