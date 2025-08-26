AI 太火熱！製造業生產指數連17紅、7月年增二成 下半年成長將趨緩

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI商機持續火熱，經濟部26日發布7月工業生產指數113.53，年增18.11%，製造業生產指數114.22，年增19.55%，雙雙創歷年同月新高，皆呈連續17個月正成長。不過隨著下半年進入高基期，製造業生產指數增幅將趨緩。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，依主計總處8月上修出口預測值，主因就是AI需求持續強勁，這將是下半年製造業生產成長動能，惟去年下半年為高基期，因此要推持兩位數高成長有相當難度。她也說，假若AI成長動能太強勁，要維持兩位數成長也不排除。

經濟部預期8月製造業生產指數年增9.6%至13.5%。增幅已較今年上半年動輒兩位數成長率明顯轉為趨緩。

陳玉芳表示，7月製造業生產年增19.55%，是原預測範圍下緣，主要是因為新舊產品交接，部分產品組合改變所致。

展望未來，陳玉芳表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續看好，挹注半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈業者積極擴增產能，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望支撐我國製造業 生產動能穩步成長。

在各業中，陳玉芳表示，因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動資訊電子產業生產動能穩健提升。7月電子零組件業年增29.52%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，年增33.91%；7月電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用及雲端資料服務需求暢旺，推升伺服器生產動能續強，年增39.03%。

傳產方面，陳玉芳表示，受全球經貿情勢波動影響，市場需求續疲，加以部分廠商調節減產或進行產線檢修，致基本金屬業年減6.17%、化學材料及肥料業年減4.29%、汽車及其零件業年減2.00%；惟機械設備業受惠半導體產業大廠積極擴充產能，年增7.62%。

傳產中以機械設備業生產表現最佳，已連續第10月呈正成長。經濟部表示，主因受惠半導體產業大廠積極擴充產能，加以部分廠商訂單完工認列較多，致半導體生產用設備及零組件、其他通用機械及零組件、機械傳動設備、印刷電路板生產設備及零組件等產品增產較多。累計1至7月較上年同期增加8.39%。

