加速輸美貨物通關 基隆關呼籲主動提供加工製程

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
我國產製貨品輸往美國，須檢附「輸美國貨品原產地聲明書」。圖／基隆關提供
基隆關表示，自今年5月7日起，我國產製貨品輸往美國，須檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，廠商出口使用國外進口原料加工的貨品，報關時如主動檢附完整加工製程說明資料，將可避免通關延誤。

基隆關說明，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第3條規定，前述聲明書所稱符合我國為原產地規定，係貨品在我國境內完全取得、完全生產，或在我國境內達成最終「實質轉型」，或取得臺灣製產品MIT微笑標章。復依同辦法第5條規定，「實質轉型」認定標準有三，只要符合以下任何一項標準，即可認定為實質轉型：其一，原材料經加工或製造後，所產生的貨品與其原材料歸屬的海關進口稅則前6位碼號列相異；其二，雖前述號列未改變，但附加價值率超過35%；其三，特定貨品已符合經濟部國際貿易署（下稱貿易署）公告的重要製程。

基隆關進一步說明，並非所有加工程序皆可視為實質轉型。如僅從事貨品必要的保存、分類、分裝、包裝、貼標等作業，或未使貨品特性造成重大差異的組合、混合，以及未改變貨品原有性質的簡單切割、組裝、乾燥、稀釋等加工作業，均視為非實質轉型，廠商應特別留意。

基隆關呼籲，為加速貨品通關時效，避免因產地認定爭議影響商譽，請廠商務必於出口報關時，主動檢附釋明加工製程的證明文件；倘對個案貨品的國貨產地認定有疑義，可逕洽貿易署貿易管理組（總機：02-2351-0271）；倘有出口通關程序問題，歡迎洽詢基隆關，以確保出口作業順利進行。

MIT 美國 海關 經濟部

