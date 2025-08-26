上洋攜手三菱重工 引進燃氣發電機助企業應對供電挑戰

面對全球淨零碳排與工業民生用電日益提升的壓力，能源轉型已是台灣產業無法迴避的課題。天然氣因兼具低碳與供應穩定的特性，被視為燃煤轉型的重要橋樑。上洋（6728）產業26日宣布擴大與三菱重工的合作，全新代理「三菱燃氣發電機」，其具備高效率、低碳排放、體積精巧的特性，能夠靈活於多樣場景應用，有效協助企業打造兼具環保與成本效益的能源方案。

上洋表示，公司引進的燃氣發電機在同規格機型上領先同業，其電效率高達43%，碳排放較國家標準降低逾20%；先進的雙燃料模組可靈活切換天然氣與氫氣燃料比例，未來運用氫氣產能技術穩定、取得成本降低後，能夠進一步無痛推動潔淨能源轉型；低排放引擎設計使氮氧化物NOx排放低於200ppm，兼顧高效能與低碳永續。

此外，該機組具有高度可靠性與耐用性，除必要的維修保養外皆無須停機，適合長時間連續運行，並能承受各種工業與商用環境需求。

上洋並指出，隨著台灣發電結構日益依賴天然氣與再生能源，企業可能面臨的電價波動與供電不穩的風險不容小覷。三菱燃氣發電機能夠成為企業智慧用電的解方，不僅提供減碳的電能新選項，更能確保能源韌性與經濟效益，協助企業在能源轉型中保持穩定與競爭力。

上洋說明，除了高效率與低排放特性，引進的燃氣發電機更具備供電穩定的優勢。天然氣供應相對水、電管線都更加穩定，不易受外在環境影響，即使面臨天候或地震等災害，供應中斷的風險相對低。相較傳統柴油發電更環保，且僅需約6坪空間即可完成安裝，便於在都市或工業區部署。

同時，該機組支援「聰明用電」策略，企業於尖峰時段可以自有燃氣發電降低用電成本，離峰時段則切換使用台電電力，靈活配合台電定價策略，達到最大化經濟效益。以總樓地板面積約3,000坪之中型商辦大樓為例，若導入燃氣發電機進行彈性調配，電費支出可望降低3至4成，一年即可節省近500萬元。

上洋強調，公司與三菱重工的國際合作，將依客戶需求量身打造彈性能源解決方案，並維持三菱重工一貫的高品質與可靠穩定性。