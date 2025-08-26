中華郵政停收輸美商品郵件 民眾寄件價差1倍以上

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，對此，中華郵政26日表示，民眾仍可透過商業快遞收寄，價格為郵政的2至3倍，會盡快建立從寄件人端收取稅款的機制。

根據中華郵政統計，交寄量部分，僅1%為國際郵件，就營收來看，國際郵件相關營收占總體營收的24%，其中美國相關郵務交寄占14%，年營收計3.65億元台幣，交寄量達34萬件，包括商品樣品、個人物品、中小電商商品。

中華郵政公司郵務處長柯清長今表示，美國8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，原本白宮是希望由航空公司代收關稅，但航空公司無法自行估算包裹價值，因此實務上有困難，全球郵政都面臨同樣問題，各國郵政都已陸續停止收寄，中華郵政也不得不做出此決定。

柯清長說，當初美國希望由載運者代收關稅，但在實務上存在困難，各國也因此陸續暫停收寄美國包裹，香港4月就停止收寄寄往美國包裹，日本郵政也於8月19日起停止載運，印度8月25日也因為美國政策改變，停止收寄既往美國的包裹。

中華郵政昨日宣布，美國全面暫停800美元以下低價商品的小額豁免關稅優惠，並要求貨品進口時就要繳交關稅，但全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，中華郵政因此自8月26日起暫停收寄寄往美國的商品類郵件，建議民眾改用營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務，中華郵政亦將研議寄件人預繳關稅相關服務。

柯清長說明，由於商業快遞有從寄件人完成相關進口關稅報關及支付的機制，但當前全球郵政都沒有建立這樣的寄件人繳稅機制，因此無法循此模式收寄。

柯清長表示，民眾如有寄往美國的商品類郵件，仍可透過營業窗口提供的DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送。而寄往美國商品郵件中，每1.5公斤中華郵政價格為1,310元、DHL為2,499元、FedEx為3,958元。

除影響民眾日常生活，對於中小型電商來說，美國取消小額豁免關稅優惠，衍生的成本難以負擔，也減弱對外平等銷售競爭力。柯清長表示，中華郵政會跟隨國際郵政公司（IPC）建立國內代收關稅服務機制，也會盡快與商業快遞業者洽請介接方式，同時將與關務署進行溝通、建立窗口，但近期僅能先做規劃與尋求方案，無法預估相關方案建立時程。

