中鋼與鋼線鋼纜業產銷聯誼會 業務副總李家丞看好鋼市

中鋼（2002）26日在台中與鋼線鋼纜業產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表明，美國關稅戰一度造成買家觀望，但情況已經改觀，美國進口商接近零庫存，開始要求台灣廠商出貨，預計9月應該會迎來一波出貨潮，「鋼價上漲可提高存貨價值」，後市值得期待。

鋼線鋼纜公會理事長吳燕卿表示，雖然關稅對鋼線鋼纜業沒有很大影響，但是線材抽線加工業衝擊很大，加上近二個豪雨影響營造工地開工日減少，在國內需求減弱下，產業艱困一季即將開始，籲請中鋼「不要再漲價了」，而且據觀察，東南亞的印尼德信及馬來西亞聯合鋼鐵，一般普通鋼材報價都沒有太大調整，建議中鋼下一季價格不要動比較好。

李家丞指出，今年鋼鐵業相當艱困，雖然鋼線鋼纜業沒有直接影響，但扣件及手工具下游受到壓力。下游市場不好，主要是美國關稅增加後，美國消費力道減弱，尤其第2季及第3季特別明顯，川普政府6月4日將鋼鋁關稅提高一倍至50%，更進一步造成美國買家要求台灣供應商不要出貨。

幸好近期已有轉機，美國供應商已經請台灣業者出貨，主因是關稅再降回來機率小，再觀望也無濟於事，尤其美國進口商庫存低，甚至接近零庫存，有不得不補貨的需求，相信9月應該有一波出貨潮值得期待。

李家丞強調，鋼市底部訊號已經明確。7月大陸鋼廠調漲鋼價，中鋼特別派員前往大陸龍頭廠寶鋼了解，發現主因是大陸以後買不到便宜焦煤，全球鋼鐵原物料成本墊高，加上美國降息可能性高，屆時資金充裕有利用鋼需求。

此外，大陸政策針對鋼鐵、光電及電動車都喊出反內捲，要求強力減產，西藏雅魯藏布江大型水利工程將使用到600萬公噸鋼鐵等利多因素，都讓鋼市看來起有從底部翻揚機會，相信不久整個需求會逐步回升。