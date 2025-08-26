消費信心不足！7月零售業營業額年減3.6%、跌幅超預期 下半年偏保守

景氣不確定持續衝擊消費信心。經濟部26日發布7月零售業營業額3,884億元，年減3.6%，跌幅超乎預期。經濟部表示，主要是景氣不確定，致買氣保守，尤其是高價耐久財消費遞延。在關稅未底定之前，預期國人消費信心偏向保守。

受到關稅未定影響，7月汽機車零售業年減19.7%，已呈連5個月負成長，更寫近三年來最大跌幅。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，因汽車競賽月的確使汽車銷售數略有增加，批發業已看到較上月進貨多，是否會進一步反映在零售上，仍有待觀察。她認為，汽機車買氣，都受關稅不確定因素影響。

她指出，7月商品消費者物價指數年增0.81%，高於零售業營業額負成長3.6%；今年前7月商品CPI年增1.65%，較前7月零售業營業額負成長0.8%，反映零售業銷售量減少。