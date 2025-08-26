快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

聽新聞
0:00 / 0:00

雲豹能源旗下天能綠電 獲群益證三年綠電合約訂單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天能綠電總經理唐亞聖（右）與群益金鼎證券總經理李文柱簽署為期三年的綠電售電合約。圖／天能綠電提供
天能綠電總經理唐亞聖（右）與群益金鼎證券總經理李文柱簽署為期三年的綠電售電合約。圖／天能綠電提供

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電，今（26）日與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，正式啟動為期三年、總量逾百萬度的綠電轉供合作，由天能綠電總經理唐亞聖、群益金鼎證券總經理李文柱代表簽約，展現「綠電Ｘ金融」跨產業攜手推動淨零新典範。

此次簽約，雙方將展開為期三年綠電合作，轉供總量逾100萬度，相當於群益金鼎證券旗下丹鳳、桃園、潭子、東大、基隆、中山等六間分公司三年100%用電量。天能綠電將透過母公司雲豹能源旗下發電案場及外部電廠，於今年第四季起正式轉供所需電力，透過快速且穩健的綠電供應協助群益落實企業RE目標。

天能綠電總經理唐亞聖表示，天能綠電的角色，是透過靈活多元、穩定透明的綠電服務，讓再生能源真正進入製造、科技乃至金融等不同產業。此次與群益金鼎證券合作，協助金融業導入再生能源，進一步提升永續資訊揭露與管理效能，同時也象徵綠電已成為各產業實踐永續的共同語言。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券持續採購再生能源，不僅是企業競爭力的提升，更是對客戶、對社會的永續承諾具體實踐。此次攜手天能綠電，更是邁向淨零目標的堅定一步。

天能綠電自今年6月登錄興櫃以來，持續強化平台能量與轉供布局，並將年度轉供目標上調至4.3億度，較2024年的1.8億度呈倍數成長。根據經濟部能源署2025年最新售電月報統計，截至1至7月，天能綠電綠電轉供量已突破2.2億度，市占率超過24%，不僅展現快速成長動能，更突顯其在推動產業用電轉型上的關鍵影響力。未來將加速擴展綠電應用場域與轉供據點，攜手更多產業夥伴共築低碳永續新格局。

群益 總經理 天能綠電 再生能源 雲豹能源

延伸閱讀

綠能官商勾結只是「冰山一角」 謝龍介點出光電不法利益亂象

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

群益金鼎證券啟動三年綠電採購計畫 企業淨零行動再升級

「小英男孩」涉綠能弊案為獨立案件 未連結台鹽綠能、力暘等案

相關新聞

總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億...

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長...

雲豹能源旗下天能綠電 獲群益證三年綠電合約訂單

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電，今（26）日與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，正式啟動為期三年、總量逾百萬度的綠電轉...

川普警告「這點」將祭報復性關稅 財長：台灣沒有課數位稅

美國總統川普不滿美國被他國課徵「數位服務稅」，25日他警告全球，若未取消課徵此稅，將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出...

防範勞工熱危害 勞動部提供高溫作業量測建議

勞動部26日表示，在勞工熱危害評估指標選擇上，綜合溫度熱指數（Wet Bulb Globe Temperature，簡稱...

關稅衝擊產業 惠譽：銀行資產品質惡化年底開始浮現

惠譽信評今日舉辦「惠譽看台灣2025」記者會，銀行評等副總經理陳怡如表示，惠譽已於6月將台灣銀行業的產業展望由「中性」調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。