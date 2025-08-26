雲豹能源旗下天能綠電 獲群益證三年綠電合約訂單

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電，今（26）日與群益金鼎證券舉行綠電購售電簽約儀式，正式啟動為期三年、總量逾百萬度的綠電轉供合作，由天能綠電總經理唐亞聖、群益金鼎證券總經理李文柱代表簽約，展現「綠電Ｘ金融」跨產業攜手推動淨零新典範。

此次簽約，雙方將展開為期三年綠電合作，轉供總量逾100萬度，相當於群益金鼎證券旗下丹鳳、桃園、潭子、東大、基隆、中山等六間分公司三年100%用電量。天能綠電將透過母公司雲豹能源旗下發電案場及外部電廠，於今年第四季起正式轉供所需電力，透過快速且穩健的綠電供應協助群益落實企業RE目標。

天能綠電總經理唐亞聖表示，天能綠電的角色，是透過靈活多元、穩定透明的綠電服務，讓再生能源真正進入製造、科技乃至金融等不同產業。此次與群益金鼎證券合作，協助金融業導入再生能源，進一步提升永續資訊揭露與管理效能，同時也象徵綠電已成為各產業實踐永續的共同語言。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券持續採購再生能源，不僅是企業競爭力的提升，更是對客戶、對社會的永續承諾具體實踐。此次攜手天能綠電，更是邁向淨零目標的堅定一步。

天能綠電自今年6月登錄興櫃以來，持續強化平台能量與轉供布局，並將年度轉供目標上調至4.3億度，較2024年的1.8億度呈倍數成長。根據經濟部能源署2025年最新售電月報統計，截至1至7月，天能綠電綠電轉供量已突破2.2億度，市占率超過24%，不僅展現快速成長動能，更突顯其在推動產業用電轉型上的關鍵影響力。未來將加速擴展綠電應用場域與轉供據點，攜手更多產業夥伴共築低碳永續新格局。