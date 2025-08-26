聽新聞
AI需求續強 7月工業生產指數創同期新高連17紅
AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能，經濟部今天公布7月工業生產指數為113.53，年增18.11%，其中7月製造業生產指數114.22，年增19.55%，指數皆創歷年同期新高，為連續17個月正成長。
累計今年前7月工業生產增加16.85%，其中製造業增加18.02%。
經濟部今天公布7月工業生產指數統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增29.52%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工持續增產，年增33.91%。
電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用及雲端資料服務需求暢旺，推升伺服器生產動能續強，年增39.03%。
