川普警告「這點」將祭報復性關稅 財長：台灣沒有課數位稅

美國總統川普不滿美國被他國課徵「數位服務稅」，25日他警告全球，若未取消課徵此稅，將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出口。立委賴士葆質詢提問，台灣是否也有課徵數位稅？財政部長莊翠雲答詢時表示，我方有對境外電商課稅，但沒有所謂的數位稅。

川普在其「真實社群」發文，表達不滿美國科技業在其他國家被課徵「數位稅」，他誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。

立法院今邀行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，莊翠雲等部會官員也出席備詢。

賴士葆質詢時提及，根據外媒最新報導，川普要對全世界國家、有向美國高科技公司課徵數位稅者，將增加關稅反制，台灣是否也有課徵數位稅？莊翠雲回應，目前為止，我國並沒有課徵所謂數位稅。

賴士葆呼籲，要把數位稅弄清楚，數位指的是Meta線上廣告服務、數位媒介服務、平台服務等，這些台灣都有做，這些不用課稅嗎？

莊翠雲解釋，目前對於境外電商確實有課徵相關稅，但數位服務稅是沒有課徵的。

賴士葆呼籲，請卓榮泰轉告台美貿易談判代表團之一副閣揆鄭麗君，如果川普在談判時提及此事，談判團隊要記得表明台灣沒有課徵數位稅，否則川普會有報復手段。