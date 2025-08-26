防範勞工熱危害 勞動部提供高溫作業量測建議

勞動部26日表示，在勞工熱危害評估指標選擇上，綜合溫度熱指數（Wet Bulb Globe Temperature，簡稱WBGT）同時考量氣溫、濕度、輻射及風速，廣為各國採用。

勞動部提到，戶外作業欲量測WBGT，受限於場地、儀器設備、人力、量測方法等因素，在過去實務上不易操作。然科技進步，市售儀器已大幅降低量測門檻，並可輔以「高氣溫作業防護資訊網」熱危害指標進行預防。

勞動部表示，為於高氣溫場所取得現地準確熱暴露資訊，本研究透過國內、外文獻蒐集分析及專家會議討論，提出高氣溫作業WBGT量測建議方法，並以此方法針對農場之農田與網室、牧場、營建工地及茶園進行實地量測驗證。

在量測儀器方面，本研究選擇3種市售WBGT量測儀器於高氣溫作業場所進行同步量測。除了量測WBGT外，同時記錄職安署「高氣溫作業防護資訊網」之熱危害風險等級作為參考。

研究顯示，前面3種不同之市售WBGT儀器實地量測結果，彼此數據相關性極高，因此，快速取得現地準確熱暴露資訊具有可行性。

另外，可能由於農場網室作業非戶外開放場所，大氣環境較為特殊，故網室的實測值明顯高於「高氣溫作業防護資訊網」預測值，因此「高氣溫作業防護資訊網」之熱危害風險等級在部分場域可能無法完全真實呈現該特殊作業環境下之熱危害暴露情形。

據此，在一般情況下，可透過「高氣溫作業防護資訊網」提供之熱指數來初步瞭解所在地的熱危害情形；惟因各地環境、氣象均可能存有局部差異，再透過WBGT進行實地量測，容有必要。

勞動部說明，傳統的WBGT量測方式，主要透過量測自然濕球溫度、黑球溫度及乾球溫度，並依照公式計算出WBGT值。其中，自然濕球溫度是透過濕布覆蓋的溫度計測量，黑球溫度是使用一個直徑約15公分空心黑色金屬球內的溫度計測量，實務上不易操作。

因科技進步，目前市售WBGT直讀式量測儀器相當普遍，經由實地量測發現其與傳統儀器量測數據相關性極高，建議可依據現場需求與限制，選擇合適的直讀式儀器進行量測，亦可解決前述傳統量測方式不易操作之問題。