市場期待中美貿易有所進展 可為黃豆價格提供支撐

根據AG WEB報導，Pro Farmer上周發布對兩種作物的年度作物巡查估計，預測玉米平均每英畝產量為 182.7 蒲式耳，黃豆平均每英畝產量為 53 蒲式耳。不過，美國乾旱監測機構也在上周四（21日）發布數據中指稱，目前有 5%的玉米和9%的黃豆種植面積遭遇一定程度的乾旱。

氣象學家傑克·範米特 （Jack Van Meter）表示，中度乾旱開始蔓延到阿肯色州、田納西州和密西西比州，目前正在密切關注東南部地區，佛羅裡達州北部、喬治亞州和南卡羅來納州的降雨情況，隨著8月底的到來，美國中西部五大湖地區似乎也將進入乾旱天氣。

此外，Pro Farmer 考察團評估發現，2025 年生長季的許多玉米和黃豆作物都受到嚴重病害壓力的影響。考察團成員萊恩·阿克雷 （Lane Akre）表示，這個問題從一開始就在玉米和黃豆田裡反覆出現，病害會加速植物的成熟，使其難以在收穫前保持足夠長的健康時間。Pro Farmer預計黃豆產量約在每英畝51.9至54.1蒲式耳，平均產量為每英畝53.0蒲式耳，黃豆總產量的預估範圍是41.61億至43.30億蒲式耳，平均總產量約為42.46億蒲式耳，整體預測值低於美國農業部對全國黃豆平均產量的預估。阿克雷表示，田裡雖然長滿黃豆，但是否達到農民的期望值，是否能能撐到收穫期，並且戰勝病蟲害的壓力，都還是未知數。

街口投信表示，在部分種植區面臨乾旱及病蟲害的壓力之下，美國整體的黃豆產量可能會低於先前的預估值，加上目前中美雙方為促進農業貿易合作，正在想辦法降低關稅壁壘，爭取恢復農業方面的對話機制或合作機會，若後續中國大陸開始採購美國黃豆，將為黃豆價格走勢帶來一定程度的支撐力道。