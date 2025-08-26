俄烏戰爭逾3年 核安會：札波羅熱核電廠風險未降低

快訊

中央社／ 台北26日電

俄烏戰爭爆發逾3年，核安會今天表示，根據國際原子能總署（IAEA）資訊，近期札波羅熱核電廠情勢依舊嚴峻，雖未出現立即危害核能安全重大事件，但整體風險並未降低，至今已發生9次外部電力完全中斷事故，核安會將持續追蹤核安影響。

核安會今天發布動態消息，說明烏克蘭札波羅熱核電廠最新情勢。

札波羅熱核電廠運轉狀況方面，核安會指出，札波羅熱核電廠6部機組目前均維持冷停機狀態，並處於俄羅斯控制下。根據IAEA通報，該廠於7月初發生第9次外部電力完全中斷事故，電力中斷近4小時，期間僅能仰賴備用柴油發電機維持安全系統。

經搶修後，目前僅剩1條750kV外部電力線供電，外部供電與冷卻水系統依舊不穩定，仍不具備安全重啟條件。

至於戰爭攻擊與潛在風險，核安會表示，IAEA於8月中多次接獲炮擊通報，地點距離核電廠僅約1.2公里。雖未對核能安全造成直接衝擊，但周邊衝突情勢對廠區仍構成潛在威脅。IAEA除持續派駐人員外，亦提供必要設備與技術支援。2025年7月底，IAEA完成交付第150批援助物資，其中包括由歐盟與瑞典資助的放射性物質運輸專用卡車。

IAEA總署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，正見證無人機攻擊在戰事中持續升高，並已波及烏克蘭核電廠，且可能使其陷入更大危險。任何針對核設施的無人機或軍事攻擊，均違反核安七支柱原則，並危及核能安全，必須立即停止。

核安會另查歐洲環境輻射監測資料，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化；台灣63座輻射即時監測站數值皆為背景值。

