惠譽：傳產業營運環境將更嚴峻 消費信心下滑零售業承壓

惠譽今日舉辦「惠譽看台灣2025記者會」，亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷表示，預期2025年台灣傳統產業將持續面臨全球貿易政策變動、新台幣升值，以及區域產能過剩等多重挑戰，整體營運環境將更加嚴峻。隨著能源轉型趨勢加速，傳產企業普遍需要投入大量資本支出，進一步拉高信用風險。零售業則可能遭遇消費者信心下滑與市場競爭加劇的壓力。

惠譽預期，受美國關稅政策不確定性影響，2025年全球經濟成長將明顯趨緩，對台灣等高度依賴外貿的經濟體構成壓力。在高關稅環境下，許多以出口為主的台灣傳產企業因產品同質性高，對客戶的議價能力有限，恐難以將成本上升完全轉嫁至下游客戶，導致企業獲利空間被壓縮。尤其中小企業在供應鏈調整、市場多元化及技術升級方面資源有限，承擔風險能力較大型企業弱，易受外部衝擊影響。新台幣大幅升值將進一步壓縮出口導向產業的獲利空間，削弱台灣企業相較於海外競爭對手的價格優勢與國際競爭力。相對地，仰賴進口原物料或設備的企業，將因新台幣購買力提升而受惠，成本壓力有所緩解。

再者，區域產能過剩問題持續，黃筱婷指出，中國大陸本地需求預計仍將低迷，中國企業將持續積極拓展海外市場。另一方面，近年來新興亞洲國家也加快本地產業發展，導致台灣企業持續面臨海外競爭加劇及產品供給過剩的壓力。雖然中國大陸「反內卷」政策初步展現成效，但對區域內產能過剩的結構性問題幫助有限，亞洲地區傳統產業的供需失衡問題依然嚴峻。 部分對外貿易規模較大的行業如石化、化工及鋼鐵等，恐將持續面臨產能過剩、企業獲利及現金流疲弱的情況。

此外，能源轉型下，上游行業資本支出壓力加重。黃筱婷說明，台灣上游傳統產業普遍屬於能源密集型產業，對穩定能源供應高度仰賴。隨著全球能源轉型與減碳趨勢持續推進，企業需要加大資本支出，導入低碳生產方式，同時強化產線韌性。高額資本支出可能使企業負債比率上升，進一步降低財務彈性。不過，從長遠來看積極投入綠能轉型的企業有機會受惠於政策支持以及市場對低碳產品的需求成長，長期競爭力可望提升。

最後，零售業面臨消費者信心下滑及競爭加劇風險，黃筱婷提到受到全球經濟不確定性和本地消費者信心下滑的影響，台灣零售業在2025年預期將面臨消費支出趨於保守的壓力。零售業者需要加大資本支出和行銷力度來搶攻市佔率，競爭環境也會更加激烈。對中小型零售業者來說，面對消費緊縮和資源有限的情況，營運壓力會更加明顯。在消費市場下行循環期間，食品相關業務比重較高的企業，因應民生剛性需求，成長相對較有支撐。