關稅衝擊產業 惠譽：銀行資產品質惡化年底開始浮現

惠譽信評今日舉辦「惠譽看台灣2025」記者會，銀行評等副總經理陳怡如表示，惠譽已於6月將台灣銀行業的產業展望由「中性」調整為「惡化」，反映在週期性經濟逆風及美國提高關稅所帶來的貿易不確定性下，銀行業獲利能力與資產品質將面臨上升壓力，尤其是在2025年底及2026年，減損放款比率可能超過先前預測的低於1%，主要來自受關稅影響產業。

不過，考量人均GDP持續上升及失業率穩定，惠譽預期台灣銀行業的營運環境評分（a）將維持穩定。此外，受評銀行損失吸收緩衝能力提升及流動性充足，應能協助其承受市場波動，並維持以自身信用狀況為主導的評等。

陳怡如指出，2025至2026年，銀行減損放款比率可能超過先前預測的低於1%（2024年底為0.8%），新增的減損放款主要來自受關稅影響的產業。估計這些產業佔銀行業總放款的比重應低於10%，包括出口產業及中小企業。然而，由於大多數銀行仍具備充足的緩衝空間，此一增幅不太可能導致下調銀行的資產品質評分。自2018年以來增強的損失吸收緩衝，包括備抵呆帳及資本充足率，將有助於為潛在的資產品質惡化提供支撐。

她說，台灣銀行業的不動產放款品質應能保持韌性，儘管房價走弱，減損放款可能略有上升。銀行穩健的風險概況、穩定的營運環境以及審慎的監管措施，將有助於控管不動產放款品質風險。預期主管機關將持續實施相關措施，以抑制不動產放款成長，特別是針對投機性需求，並有效管理集中風險。

惠譽預估2025至2026年放款成長可能放緩至約中個位數（2024年為9.5%），反映台幣升值、企業放款需求在市場不確定性升高下趨於保守，以及不動產相關放款因房市管制及持續修正而成長有限。

陳怡如指出，預估我央行今、明年不會降息，美國第4季降1碼、明年降3碼；降息對銀行整體淨利差（NIM）的壓力應屬溫和，主要因為在美元降息環境下，債券投資部位的負利差將逐漸改善，且銀行已提前調整資產負債配置以因應降息。今年上半年，整體銀行業的稅前淨利成長7%，主要受惠於淨利差及淨手續費收入的增加，預期全年獲利能夠穩定成長。然而，明年銀行業獲利將因信用成本上升及換匯收益（swap gain）下降而面臨較大的下行風險。

最後，民營銀行的併購有助於增強其市場地位並提升系統重要性，合併後若能成功整合並發揮綜效，亦可能對其自身信用狀況產生正面影響。若民營銀行逐步擴大市佔率，並增加與金控內其他大型非銀行聯屬公司的複雜性，將提升其系統重要性，進而提高獲得政府支援的可能性，因此該行的政府支援評等也有機會被調升。