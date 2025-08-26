快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

群益金鼎證券啟動三年綠電採購計畫 企業淨零行動再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券啟動三年綠電採購計畫，由群益金鼎證券總經理李文柱(左)與天能綠電總經理唐亞聖(右)代表簽約（群益金鼎證券/提供）
群益金鼎證券啟動三年綠電採購計畫，由群益金鼎證券總經理李文柱(左)與天能綠電總經理唐亞聖(右)代表簽約（群益金鼎證券/提供）

群益金鼎證券持續深化永續發展承諾，積極響應國際淨零碳排趨勢，8月26日與天能綠電舉行綠電購售電簽約儀式，正式展開一項為期三年、總量超過壹佰萬度的綠電轉供合作，相當於群益證丹鳳、桃園、潭子、東大、基隆、中山分公司等六間分公司三年100%的用電量。這次採購計畫由群益金鼎證券總經理李文柱與天能綠電總經理唐亞聖共同出席代表簽約，象徵雙方在推動再生能源普及與氣候行動上跨出關鍵的一步。

這次合作案中，天能綠電將透過其自有發電案場及外部電廠，2025年第4季起正式轉供群益金鼎證券所需電力，以穩定的綠電供應協助群益落實企業碳中和目標。李文柱表示：「群益金鼎證券持續採購再生能源，不僅是企業競爭力的提升，更是對客戶、對社會的永續承諾具體實踐。此次攜手天能綠電，是我們邁向淨零目標的堅定一步。」

在推動淨零轉型上，群益金鼎證券早已展現堅定決心與具體行動，2024年12月取得國際驗證機構英國標準協會（BSI）頒發的ISO 50001能源管理認證，近期更成為台灣首家通過BSI TCFD符合性查核達到「Level 5：優秀」等級的獨立綜合券商。群益持續強化氣候變遷風險管理與溫室氣體盤查作業，積極邁向2050淨零碳排願景。

作為永續金融推動者，群益金鼎證券亦為國內首批發布獨立TCFD報告書之金融機構之一，不僅從投資與承銷面積極推廣永續商品，如永續ETF與永續債券，更進一步對內部投資進行責任管控，精選具備ESG執行成效之標的。展望2025年，群益將依循國際碳核算金融聯盟（PCAF）標準，持續揭露與核算金融業務之碳足跡，經由第三方查證進一步強化資訊透明與碳風險評估能力，協助客戶及合作夥伴同步邁向淨零轉型之路。

除綠電採購外，群益亦從日常營運層面積極推行節能減碳措施，包括更新事務設備、推行午休關燈時段、鼓勵同仁搭乘大眾交通工具等，透過多元行動落實ESG精神。群益長年深獲外部肯定，不僅舉辦「供應商大會」，吸引36家供應商參與，聚焦SDG 12「責任消費與生產」及SDG 13「氣候行動」，共同促進節能減碳與綠色供應，今年更連續14度入選「台灣永續指數」成分股。

群益金鼎證券身為國內最大的獨立券商，秉持誠信、正直與專業價值，在全球氣候變遷與資源有限的挑戰下，將持續以行動回應永續發展議題。未來，群益將進一步善用AI技術與數位轉型成果，提升永續資訊揭露品質與管理效能，朝綠色金融、普惠金融與數位金融等方向持續精進，與客戶及社會大眾共同實踐永續經營藍圖。

群益 天能綠電

延伸閱讀

「小英男孩」涉綠能弊案為獨立案件 未連結台鹽綠能、力暘等案

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

過敏原OUT！LG空氣清淨機鎖定小宅、寵物 Dyson智慧淨化升級登場

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

相關新聞

總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億...

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長...

川普警告各國取消數位稅 財長：台灣沒有課

美國總統川普警告全球，若未取消「數位服務稅」將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出口。國民黨立委賴士葆今天質詢問，台灣是...

2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預...

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

中華汽車新車上市被卡關？今年不管是汽車、機車，在關稅、匯率等大環境因素下，銷售狀況十分慘澹，業者本來希望能透過新車款來刺激市場消費，但新車款MG G50 PLUS疑似受到政治氣氛影響，恐怕會延後上市...

5,900億元特別預算非白編 卓榮泰：努力把關稅影響降低

行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，因鄭麗君答詢時稱不會有產業被犧牲，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。