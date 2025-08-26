群益金鼎證券啟動三年綠電採購計畫 企業淨零行動再升級

群益金鼎證券持續深化永續發展承諾，積極響應國際淨零碳排趨勢，8月26日與天能綠電舉行綠電購售電簽約儀式，正式展開一項為期三年、總量超過壹佰萬度的綠電轉供合作，相當於群益證丹鳳、桃園、潭子、東大、基隆、中山分公司等六間分公司三年100%的用電量。這次採購計畫由群益金鼎證券總經理李文柱與天能綠電總經理唐亞聖共同出席代表簽約，象徵雙方在推動再生能源普及與氣候行動上跨出關鍵的一步。

這次合作案中，天能綠電將透過其自有發電案場及外部電廠，2025年第4季起正式轉供群益金鼎證券所需電力，以穩定的綠電供應協助群益落實企業碳中和目標。李文柱表示：「群益金鼎證券持續採購再生能源，不僅是企業競爭力的提升，更是對客戶、對社會的永續承諾具體實踐。此次攜手天能綠電，是我們邁向淨零目標的堅定一步。」

在推動淨零轉型上，群益金鼎證券早已展現堅定決心與具體行動，2024年12月取得國際驗證機構英國標準協會（BSI）頒發的ISO 50001能源管理認證，近期更成為台灣首家通過BSI TCFD符合性查核達到「Level 5：優秀」等級的獨立綜合券商。群益持續強化氣候變遷風險管理與溫室氣體盤查作業，積極邁向2050淨零碳排願景。

作為永續金融推動者，群益金鼎證券亦為國內首批發布獨立TCFD報告書之金融機構之一，不僅從投資與承銷面積極推廣永續商品，如永續ETF與永續債券，更進一步對內部投資進行責任管控，精選具備ESG執行成效之標的。展望2025年，群益將依循國際碳核算金融聯盟（PCAF）標準，持續揭露與核算金融業務之碳足跡，經由第三方查證進一步強化資訊透明與碳風險評估能力，協助客戶及合作夥伴同步邁向淨零轉型之路。

除綠電採購外，群益亦從日常營運層面積極推行節能減碳措施，包括更新事務設備、推行午休關燈時段、鼓勵同仁搭乘大眾交通工具等，透過多元行動落實ESG精神。群益長年深獲外部肯定，不僅舉辦「供應商大會」，吸引36家供應商參與，聚焦SDG 12「責任消費與生產」及SDG 13「氣候行動」，共同促進節能減碳與綠色供應，今年更連續14度入選「台灣永續指數」成分股。

群益金鼎證券身為國內最大的獨立券商，秉持誠信、正直與專業價值，在全球氣候變遷與資源有限的挑戰下，將持續以行動回應永續發展議題。未來，群益將進一步善用AI技術與數位轉型成果，提升永續資訊揭露品質與管理效能，朝綠色金融、普惠金融與數位金融等方向持續精進，與客戶及社會大眾共同實踐永續經營藍圖。