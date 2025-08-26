Fed緩降息期間 短天期非投等債表現勝出

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會中，暗示未來降息的可能性。鮑爾重申雙重使命的挑戰，認為短期同時維持通貨膨脹穩定和就業最大化有一定難度。富達國際指出，通膨風險偏向上行，就業風險偏向下行，挑戰Fed政策方向。

富達指出，投資等級債利差持續收斂，在市場技術面的支撐下，預期此情況會持續至夏天結束。重大財政及地緣政治風險持續主導市場走向，雖然各地區的利差目前看似相對穩定，但在受關稅影響的產業中則較不具防禦性。

在非投資等級債方面，富達持續看好歐洲非投資等級債，因為基本面及技術面都持續提供支撐，評價相對具吸引力。另外，亞洲非投資等級債也受到利差緊縮的支撐。

富蘭克林投顧統計，自2024年9月至12月，Fed共降息4碼（即1個百分點），在本波緩降息期間，美國各類債券中，以存續期不到3年的非投資等級債漲幅6.5%領先，優於存續期近7年的投資等級債的2.1%漲幅，更勝過10年期與20年期以上長債的負報酬。

富蘭克林投顧指出，非投資等級債有四大利多匯聚，也就是企業品質佳（信評達BB以上占比高於五成）、違約風險低（預期違約率將仍處相對低檔）、殖利率具吸引力（殖利率仍在7%以上）、技術面有利（需求穩固）。其中，金融業將最受惠於金融監管鬆綁，並且又最不受關稅所影響。