卓揆願調整行政立法互動關係 顧立雄盼志願役加給能有共識

行政院長卓榮泰26日表示，在賴清德總統指示下，行政院願意且主動調整行政立法兩院互動關係，將積極進行溝通協調。有關志願役加給調升至新台幣3萬元，目前未編列預算，國防部長顧立雄受訪時表示，盼行政立法能協商達成共識。

卓榮泰今日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。

卓榮泰答詢時表示，在賴總統指示下，他願意而且會主動調整兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度的總預算，將主動積極進行溝通協調，也希望立法院給予機會。

卓榮泰指出，但若牽涉憲法問題，沒有什麼可以討論，憲法標準只有一套。他希望立委對於憲政秩序，以及釋憲、暫時處分的功用要了解。

卓榮泰說，今年度這次中央政府總預算追加，還是誠懇拜託立法院，希望中央地方一起解決財政問題。明年度中央政府總預算若回到合理正常的朝野協商，包括提高警察人員所得替代率、軍人待遇調整，一旦釋憲後無違憲，將追溯補齊。

立法院會今年6月三讀修正通過「軍人待遇條例」部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3,000元至1萬5,000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。不過，行政院目前未編入總預算。

對此，顧立雄表示，籌編預算是行政院權責，國防部基於行政一體立場，有關籌編與否部分，行政院有整體性考量，基於衡平性及國家財政總體性，國防部依照行政院指導辦理。

顧立雄指出，有關志願役加給調升至3萬元，行政跟立法之間沒有共識，希望透過釋憲或者其他方式達成共識；之後如果有共識，會依照行政院指導辦理。

此外，有關韌性特別條例修正草案，預計納入新台幣200億元強化電網韌性，遭在野黨點名要刪除。卓榮泰答詢時提到，他已指示台電啟動全國電纜地下化評估，選定一些發電所需要、技術可行的地區，若預算通過，就可以早日朝電纜地下化及確保電力韌性安全。不僅台北受益，全台都受益。