川普警告各國取消數位稅 財長：台灣沒有課
美國總統川普警告全球，若未取消「數位服務稅」將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出口。國民黨立委賴士葆今天質詢問，台灣是否有課數位稅？財政部長莊翠雲表示，我方有對境外電商課稅，但沒有所謂的數位稅。
美國總統川普25日在真實社群發文，不滿美國科技業在其他國家被課「數位稅」，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。
賴士葆今天質詢時關切，台灣有沒有課徵數位稅，否則要遭美國報復？莊翠雲表示，我方有對境外電商課稅，目前對境外電商確實有課相關稅，但數位服務稅是沒有課。
