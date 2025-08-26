快訊

川普警告各國取消數位稅 財長：台灣沒有課

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

美國總統川普警告全球，若未取消「數位服務稅」將祭出報復性關稅，並限制美國晶片技術出口。國民黨立委賴士葆今天質詢問，台灣是否有課數位稅？財政部長莊翠雲表示，我方有對境外電商課稅，但沒有所謂的數位稅。

美國總統川普25日在真實社群發文，不滿美國科技業在其他國家被課「數位稅」，誓言對徵收數位稅的國家徵收「巨額」新關稅，並實施晶片出口限制。

賴士葆今天質詢時關切，台灣有沒有課徵數位稅，否則要遭美國報復？莊翠雲表示，我方有對境外電商課稅，目前對境外電商確實有課相關稅，但數位服務稅是沒有課。

美國 電商 川普

總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億...

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長...

2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預...

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

中華汽車新車上市被卡關？今年不管是汽車、機車，在關稅、匯率等大環境因素下，銷售狀況十分慘澹，業者本來希望能透過新車款來刺激市場消費，但新車款MG G50 PLUS疑似受到政治氣氛影響，恐怕會延後上市...

5,900億元特別預算非白編 卓榮泰：努力把關稅影響降低

行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，因鄭麗君答詢時稱不會有產業被犧牲，立委...

