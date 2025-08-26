快訊

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警

「小英男孩」涉綠能弊案 賴總統立場：不分藍綠依法偵辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄，遭北檢聲押。對此，總統府發言人郭雅慧26日受訪時表示，賴清德總統強調，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，毋枉毋縱。

對於藍綠皆傳出涉入綠能弊案，郭雅慧說，確實令人遺憾。賴總統一再表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，毋枉毋縱。綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠都支持要嚴辦。

另有關府院每周高層會議邀請黨團七長，外界解讀希望民進黨立院黨團總召柯建銘能釋權，甚至辭去總召職位。

對此，郭雅慧解釋，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，賴總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。賴總統持續都有在聆聽，民意也都作為施政參考

此外，郭雅慧表示，這兩天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱賴總統在823記者會上公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責，這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。

郭雅慧指出，823記者會全程公開，媒體都有直播，現場許多媒體也都是當天與會者，都能證明賴總統表現並沒有踰矩、沒有爆粗口，原始影片可以還原真實情況，賴總統當天表現是合宜的。她公開呼籲，希望政論節目或相關報導，這些議題應該本於事實進行評論，這樣的表現忝於專業。

綠能 民進黨

延伸閱讀

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

「小英男孩」涉收賄施壓台電 總統府：不分藍綠都要嚴辦

第七度視察台南災後復原 賴清德爬鋁梯上屋頂致意工班

內閣改組傳聞甚囂塵上 邱泰源、鄭英耀低調同台賴總統

相關新聞

總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億...

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長...

副閣揆：美車關稅 列談判範圍

美國祭出對等關稅政策，台美持續談判。行政院副院長鄭麗君昨（25）日表示，8月後已與美方三度召開視訊會議。立委質詢時提問，...

2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預...

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

中華汽車新車上市被卡關？今年不管是汽車、機車，在關稅、匯率等大環境因素下，銷售狀況十分慘澹，業者本來希望能透過新車款來刺激市場消費，但新車款MG G50 PLUS疑似受到政治氣氛影響，恐怕會延後上市...

5,900億元特別預算非白編 卓榮泰：努力把關稅影響降低

行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，因鄭麗君答詢時稱不會有產業被犧牲，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。