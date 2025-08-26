總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億8,347萬8千元，較113年度法定預算11億3,728萬1千元，計減少5,380萬3千元，皆依實際業務需要，自主核實、撙節編列。

立法院將於28日舉行財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會衛環委員會第一次聯席會議，審查總統府2025年度追加預算案報告。

總統府說明，為應2025年度相關業務推展之實際需要，提報本次追加預算案計編列1,583萬1千元。2025年度預算刪減數5,537萬6千元，較近十年度平均刪減數1,080萬元高出甚多。本次追加預算案數占刪減數之28.6%。

總統府指出，第一項為基本行政工作維持，編列辦理辦公房舍用電及員工因公出差等，所需經費381萬5千元。

其中，總統府撙節水電費用，截至7月底止累計用電度數，較2024年同期減少21萬1,459度（-7.2%），但隨著用電高峰及預計9月起恢復假日開放參觀等，全年度所需經費因無法於原預算數內支應；總統府員工因公奉派出差，全年度所需經費無法於原預算數內支應。

總統府表示，第二項為資訊行政工作維持，編列辦理內網超融合虛擬平台維護，及資訊資安服務監視預警儀表板建置等，所需經費1,042萬9千元。

其中，總統府強調，「資通應用系統維護」，辦理超融合基礎架構平台及應用系統之版本更新暨功能增修，是為數位政府穿上堅實的鎧甲，若無持續維護，將面臨：資安風險倍增、行政效率降低、業務中斷危機等風險。

此外，「建置資訊資安服務監視預警儀表板」，聚合各類稽查軌跡資訊，可透過視覺化介面即時呈現運作狀態與告警訊息，提升事件應變效率，是打造資安防護的鷹眼。建立一個集中化的監控戰情中心，可分析長期數據，提前發現潛在問題，並滿足法規與稽核要求，完備資安防護。

總統府提到，第三項為國家發展研究及諮詢，編列辦理專案議題會議出列席人員、配合總統與副總統訪視行前探勘及當日隨行人員出差等，所需經費10萬1千元。

總統府說明，其為因應全球性問題與挑戰，辦理專案議題會議，以擴大社會參與，強化政策溝通，總統府三委員會相關會議及活動，依《國內出差旅費報支要點》規定支應外聘委員、出列席人員交通費等；配合總統、副總統訪視行前探勘及當日隨行人員出差等依規定核實報支交通費等。

總統府指出，第四項為新聞發布，編列辦理記者會、媒體座談會，以及相關新聞聯繫與發布等，所需經費148萬6千元。

總統府表示，為因應民眾陳情及順應國人收視習慣改變，總統府辦理直播並同步提供AI即時字幕（或手語翻譯服務），以符合《身心障礙者權益保障法》相關規定，並即時、完整傳遞總統治國理念與總統府相關訊息。

總統府也說，為增進國人對總統施政理念與國家重大政策的瞭解，總統府需不定期安排媒體隨行採訪總統行程、辦理媒體茶敘或座談等，以增進媒體對政府政策脈絡之理解，擴大傳播效益，同時有助民眾對公共事務的參與，因此追加相關經費，以利相關活動的規劃與執行。