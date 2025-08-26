2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預算案歲出追加878億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平，不會增加債務，以兼顧財政穩健。

卓榮泰指出，追加預算878億元包括：調增原住民保留地禁伐補償24億元；直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及各機關推行各項施政計畫確有實際需要數133億元；提升國軍待遇59億元；加強外交執行量能11億元；辦理第11屆立委罷免案及核三公投15億元。

主計長陳淑姿說明，2025年中央政府總預算編列3兆1,648億元，歲出2兆2,950億元，歲入歲出賸餘2,398億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘983億元。本次追加預算主要內容，歲出878億元。

陳淑姿表示，追加預算後，歲入維持不變，歲出增為3兆128億元，歲入歲出賸餘1,520億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘105億元。

財政部長莊翠雲表示，有關債務控管，截至2025年7月底，中央政府一年以上公共債務未償餘額（下稱長期債務餘額）實際數為5兆8,379億元，占前三年度名目GDP平均數24.3%。

莊翠雲說，至2025年底長期債務餘額預算數，依《公共債務法》第5條規定，按2024年底中央政府長期債務餘額實際數5兆8,580億元，連同歷年特別預算融資調度保留數2,910億元，再加計2025年度預計債務舉借數並扣除債務償還數，預估至2025年底止，中央政府長期債務餘額為6兆4,768億元，約占前三年度名目GDP平均數27.0。

有關2025年債務流量，莊翠雲表示，目前執行之前瞻基礎建設、新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購，與預計執行之「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」等特別條例，均排除《公共債務法》第5條第7項單一年度債務流量管制；

莊翠雲提到，「疫後特別條例」未排除單一年度債務流量管制，而2025年法定債務流量比率依總預算（含本追加預算案），及疫後特別預算舉債合計（均未舉借）占總預算（含本追加預算案）及疫後特別預算歲出合計3兆519億元計算，比率為零，在債務流量15%上限範圍內。

莊翠雲說，各特別條例施行期間債務流量前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購及丹娜絲等特別條例均規定，施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數15%。

莊翠雲指出，經計算，上開各特別條例施行期間至2025年各年度總預算（含本追加預算案）及各特別預算舉債，占其歲出合計數比率，均符合施行期間債務流量規定。