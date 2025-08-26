快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預算案歲出追加878億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平，不會增加債務，以兼顧財政穩健。

卓榮泰指出，追加預算878億元包括：調增原住民保留地禁伐補償24億元；直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及各機關推行各項施政計畫確有實際需要數133億元；提升國軍待遇59億元；加強外交執行量能11億元；辦理第11屆立委罷免案及核三公投15億元。

主計長陳淑姿說明，2025年中央政府總預算編列3兆1,648億元，歲出2兆2,950億元，歲入歲出賸餘2,398億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘983億元。本次追加預算主要內容，歲出878億元。

陳淑姿表示，追加預算後，歲入維持不變，歲出增為3兆128億元，歲入歲出賸餘1,520億元，扣除債務還本1,415億元，收支賸餘105億元。

財政部長莊翠雲表示，有關債務控管，截至2025年7月底，中央政府一年以上公共債務未償餘額（下稱長期債務餘額）實際數為5兆8,379億元，占前三年度名目GDP平均數24.3%。

莊翠雲說，至2025年底長期債務餘額預算數，依《公共債務法》第5條規定，按2024年底中央政府長期債務餘額實際數5兆8,580億元，連同歷年特別預算融資調度保留數2,910億元，再加計2025年度預計債務舉借數並扣除債務償還數，預估至2025年底止，中央政府長期債務餘額為6兆4,768億元，約占前三年度名目GDP平均數27.0。

有關2025年債務流量，莊翠雲表示，目前執行之前瞻基礎建設、新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購，與預計執行之「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」等特別條例，均排除《公共債務法》第5條第7項單一年度債務流量管制；

莊翠雲提到，「疫後特別條例」未排除單一年度債務流量管制，而2025年法定債務流量比率依總預算（含本追加預算案），及疫後特別預算舉債合計（均未舉借）占總預算（含本追加預算案）及疫後特別預算歲出合計3兆519億元計算，比率為零，在債務流量15%上限範圍內。

莊翠雲說，各特別條例施行期間債務流量前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購及丹娜絲等特別條例均規定，施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數15%。

莊翠雲指出，經計算，上開各特別條例施行期間至2025年各年度總預算（含本追加預算案）及各特別預算舉債，占其歲出合計數比率，均符合施行期間債務流量規定。

債務 前瞻基礎建設

延伸閱讀

878億追加預算共5大項目 卓榮泰喊話朝野立委支持

卓榮泰證實：部長加次長 內閣改組幅度超過5人

綠營酸盧秀燕 國民黨反嗆「不在家」專家是賴清德

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

相關新聞

總統府2025追加預算逾1,500萬元 分列四項經費

總統府2025年度歲出法定預算10億6,764萬7千元，將追加預算1,583萬1千元，加計本次追加預算案後預算數為10億...

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長...

副閣揆：美車關稅 列談判範圍

美國祭出對等關稅政策，台美持續談判。行政院副院長鄭麗君昨（25）日表示，8月後已與美方三度召開視訊會議。立委質詢時提問，...

2025總預算追加預算878億元 以收支賸餘彌平

行政院長卓榮泰26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。卓榮泰甫以書面報告說明，本次追加預...

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

中華汽車新車上市被卡關？今年不管是汽車、機車，在關稅、匯率等大環境因素下，銷售狀況十分慘澹，業者本來希望能透過新車款來刺激市場消費，但新車款MG G50 PLUS疑似受到政治氣氛影響，恐怕會延後上市...

5,900億元特別預算非白編 卓榮泰：努力把關稅影響降低

行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，因鄭麗君答詢時稱不會有產業被犧牲，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。