「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，北檢調查後於26日聲押。對此，行政院長卓榮泰受訪時強調，無論是哪一個犯罪，尤其最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生。

鄭亦麟有「小英男孩」之稱，因鄭曾在民進黨智庫工作，並在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，北檢調查後，已在今日一早將其聲押。

卓榮泰今日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，會前接受媒體聯訪。

被問及「小英男孩」鄭亦麟涉賄遭聲押，卓榮泰回應，這個案例讓所有政府人員知道，無論是哪一個犯罪，尤其最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生。

卓榮泰說，他請法務部重新再檢查，也請經濟部內部要做好管控，絕不允許在同樣的事情發生。這件事就依法處理，毋枉毋縱。如果真有屬實，一定要加快速度，給國人更清楚的一個事件的真相。