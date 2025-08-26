5,900億元特別預算非白編 卓榮泰：努力把關稅影響降低

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）受訪。記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，因鄭麗君答詢時稱不會有產業被犧牲，立委林岱樺質詢時遭疑嗆鄭「那就不用通過5,900億」。對此，行政院長卓榮泰26日受訪時表示，關稅對國內產業有相當程度影響，政府努力把影響降低。

卓榮泰今日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，會前接受媒體聯訪。

媒體提問，因應美國關稅5,900億特別預算白編了嗎？因為林岱樺說，鄭麗君表達沒有任何產業受到衝擊。

卓榮泰解釋，昨天答詢的時候，林岱樺應該是沒有聽清楚鄭麗君的答詢。政府一向都認為，對產業要做最強力的支持，但是不會去犧牲任何一個產業。

卓榮泰說，大家知道，關稅新秩序一定對國內的產業，無論是初期或是未來，會有相當程度的影響。政府會努力把這些影響降低。

卓榮泰重申，政府當然知道會有衝擊，但是不會因為要去達到某一個原因，犧牲了特定的產業，鄭麗君的答覆應該是這樣的意思才對，他替鄭麗君向委員、也向各位說明清楚。

至於內閣改組，卓榮泰重申，從禮拜天才正式啟動，至今還是依照原來的時程跟想法在進行，他會在最快的時間內向國人來說明，新團隊也會盡速讓大家有共同的目標，一起上路。另媒體關切，前經濟部長郭智輝因健康因素請辭，卓說，這並非他應該答覆，但郭有提出，郭離開工作是個人考量。

關稅 卓榮泰 鄭麗君

