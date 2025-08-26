俄烏和談變數高、全球原油需求強勁 油價上周轉強回升

街口投信表示，雖然在美國總統川普的居間協調下，俄烏和平談判露出一線曙光。不過，市場認為結束俄羅斯入侵烏克蘭的和平談判可能需要更長時間，因此對俄羅斯原油的制裁仍將持續，並增加了對其買家進一步限制的可能性。澳新銀行高級大宗商品策略師在一份報告中表示：現在看來，迅速解決與俄羅斯的衝突可能性不大。

此外，根據聯合數據倡議組織（JODI）發布的最新數據顯示，6月全球石油需求較5月份增加每日100多萬桶，而產量增幅僅為5月份的一半，導致全球庫存低於五年平均水平。其中全球需求大幅增加主要是得益於美國的需求增加，以及加拿大、義大利、英國和韓國等國家的小幅增長。

根據路透社報導，中國大陸可供儲存的原油數量已從6月的每日142萬桶下降到7月的每日53萬桶，顯示需求有所回升。同時7月中國大陸煉油廠的每日煉油產量上升至1,485萬桶，較2024年7月成長8.9%，強化對需求改善的看法。儘管大陸沒有正式公布庫存數字，但大陸自今年3月以來一直在增加原油庫存，同時根據路透社的數據計算，今年前七個月的原油庫存量約為每日98萬桶。

根據美國地質調查局（USGS）在最近的評估中表示，科羅拉多州西北部和懷俄明州西南部估計有300萬桶石油和6,660億立方英尺的天然氣的可開採儲量。美國地質調查局估計，該地區自1920年以來一直在生產石油和天然氣，在過去100年共開採5億桶石油和2.5兆立方英尺的天然氣；然而美國地質調查局的評估也發現，儘管仍有大量可開採資源，但該系統可能已接近枯竭。