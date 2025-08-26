聽新聞
0:00 / 0:00

昔中國房產龍頭恒大 港交所下市

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

昔日的大陸房地產龍頭恒大集團，昨天上午正式從香港交易所退市（強制下市），結束長達約十六年的上市歷程。

恒大創辦人許家印曾是中國首富，但集團自二○二一年財務爆雷以來，深陷債務泥淖。香港法院委任的清盤人最新報告顯示，中國恒大集團的債務總額高達港幣三千五百億元（約台幣一點三六兆元），遠超先前披露的二七五億美元，該公司現階段整體重組計畫恐難推進。由於可能仍有新增債權申索，最終債務規模尚未確定。

恒大 房地產

延伸閱讀

中國曾經最大的地產商「中國恒大」 今日港交所下市

港交所半年賺10.9億美元飆39% 收入、溢利…6數據創高

恒大前行政總裁夏海鈞疑藏身加州 妻擁2400萬資產

恆大450億美元債務 現僅出售2.55億美元資產 清盤恐逾10年

相關新聞

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四...

央行房貸管制 遭質疑「肥政府 瘦民眾」

金融圈人士透露，為因應中央銀行的不動產放款總量管制，銀行爭取承作更多地方政府或公營事業貸款，因此壓低這些機構的貸款利率，...

昔中國房產龍頭恒大 港交所下市

昔日的大陸房地產龍頭恒大集團，昨天上午正式從香港交易所退市（強制下市），結束長達約十六年的上市歷程。

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根...

美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國...

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。