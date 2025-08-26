聽新聞
昔中國房產龍頭恒大 港交所下市
昔日的大陸房地產龍頭恒大集團，昨天上午正式從香港交易所退市（強制下市），結束長達約十六年的上市歷程。
恒大創辦人許家印曾是中國首富，但集團自二○二一年財務爆雷以來，深陷債務泥淖。香港法院委任的清盤人最新報告顯示，中國恒大集團的債務總額高達港幣三千五百億元（約台幣一點三六兆元），遠超先前披露的二七五億美元，該公司現階段整體重組計畫恐難推進。由於可能仍有新增債權申索，最終債務規模尚未確定。
