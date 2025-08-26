央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四，且已連續十個月下滑。不動產相關業者頻頻喊「房市要垮了」，要求央行鬆綁管制救市，但身兼央行理事的台灣經濟研究院長張建一昨說，房市並未崩盤，「不要道德綁架央行」。

台經院昨天發布七月景氣動向調查，張建一指出，外界常認為「房市有問題，央行就要降息救房市」，這樣的說法忽略央行過去的努力。他說，央行已連續七次祭出選擇性信用管制，好不容易讓房市降溫，如果因業者壓力而貿然轉向，不就等於否定過去政策？「過去七次信用管制就白做了。」他指出，每個國家的升降息政策都應視自身經濟狀況而定。

央行統計，房貸餘額年增率在去年九月來到高點百分之十一點二六，但隨政府祭出各項管控措施後，增速放緩，至今年六月已跌破百分之八、最新的七月數據跌破百分之七，反映出近期房市降溫狀況。至於供給面的土建融貸款，七月餘額為三兆四三六五億元，月減卅九點五六億元，同樣顯示市場降溫。

張建一則說，外界認為建商「這個倒、那個又倒」，很多訊息是業者自行放話，並未如外傳般嚴重。內政部也已說明，解約數量沒有外界渲染得那麼多。雖然中古屋價格有所調降，預售屋價格則沒什麼降，整體來看「房市沒有崩」。

央行將於九月舉行第三季理監事會，朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍昨在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物價，儘管今年台幣匯率上漲百分之七點一八，但是基本面比日本、南韓等國好很多，預計在九月的理監事會議討論相關議題。

張建一則說，今年人工智慧（ＡＩ）應用需求強勁，出口表現帶動經濟成長，主計總處已將今年經濟成長率上修至百分之四點四五；另一方面，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率正在往下走，經濟成長強勁，沒有降息的空間；物價往下，也沒有升息的必要。他認為「貨幣政策維持到年底不會動」，九月理監事會應維持不變。

對於外界認為美國聯準會主席鮑爾近期談話偏鴿，台經院六所所長吳孟道表示，市場因勞動數據疲弱，推測聯準會可能加快降息速度，但關稅效果可能慢慢反映至物價，聯準會必須審慎關注。他認為雖然九月會降息，但應偏向「限制性寬鬆」，降息速度不會太快。