聽新聞
0:00 / 0:00

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

聯合報／ 記者陳素玲藍鈞達林銘翰／台北報導
中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額再創十一兆三七五六億元新高，但年增率僅百分之六點七四，已連續十個月下滑。本報資料照片
中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額再創十一兆三七五六億元新高，但年增率僅百分之六點七四，已連續十個月下滑。本報資料照片

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四，且已連續十個月下滑。不動產相關業者頻頻喊「房市要垮了」，要求央行鬆綁管制救市，但身兼央行理事的台灣經濟研究院長張建一昨說，房市並未崩盤，「不要道德綁架央行」。

台經院昨天發布七月景氣動向調查，張建一指出，外界常認為「房市有問題，央行就要降息救房市」，這樣的說法忽略央行過去的努力。他說，央行已連續七次祭出選擇性信用管制，好不容易讓房市降溫，如果因業者壓力而貿然轉向，不就等於否定過去政策？「過去七次信用管制就白做了。」他指出，每個國家的升降息政策都應視自身經濟狀況而定。

央行統計，房貸餘額年增率在去年九月來到高點百分之十一點二六，但隨政府祭出各項管控措施後，增速放緩，至今年六月已跌破百分之八、最新的七月數據跌破百分之七，反映出近期房市降溫狀況。至於供給面的土建融貸款，七月餘額為三兆四三六五億元，月減卅九點五六億元，同樣顯示市場降溫。

張建一則說，外界認為建商「這個倒、那個又倒」，很多訊息是業者自行放話，並未如外傳般嚴重。內政部也已說明，解約數量沒有外界渲染得那麼多。雖然中古屋價格有所調降，預售屋價格則沒什麼降，整體來看「房市沒有崩」。

央行將於九月舉行第三季理監事會，朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍昨在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物價，儘管今年台幣匯率上漲百分之七點一八，但是基本面比日本、南韓等國好很多，預計在九月的理監事會議討論相關議題。

張建一則說，今年人工智慧（ＡＩ）應用需求強勁，出口表現帶動經濟成長，主計總處已將今年經濟成長率上修至百分之四點四五；另一方面，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率正在往下走，經濟成長強勁，沒有降息的空間；物價往下，也沒有升息的必要。他認為「貨幣政策維持到年底不會動」，九月理監事會應維持不變。

對於外界認為美國聯準會主席鮑爾近期談話偏鴿，台經院六所所長吳孟道表示，市場因勞動數據疲弱，推測聯準會可能加快降息速度，但關稅效果可能慢慢反映至物價，聯準會必須審慎關注。他認為雖然九月會降息，但應偏向「限制性寬鬆」，降息速度不會太快。

房市 央行

延伸閱讀

Fed 9月是否降息？本周這份數據將提供更清楚信號

美聯準會主席演說增強降息希望 亞股多收高

7月房貸餘額年增率連10降 寫逾1年半最低增幅

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

相關新聞

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四...

央行房貸管制 遭質疑「肥政府 瘦民眾」

金融圈人士透露，為因應中央銀行的不動產放款總量管制，銀行爭取承作更多地方政府或公營事業貸款，因此壓低這些機構的貸款利率，...

昔中國房產龍頭恒大 港交所下市

昔日的大陸房地產龍頭恒大集團，昨天上午正式從香港交易所退市（強制下市），結束長達約十六年的上市歷程。

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根...

美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國...

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。