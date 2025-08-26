卓揆：設主權基金 無關投資美國

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統於520就職周年宣布將成立主權基金，民眾黨立委黃珊珊昨（25）日質詢時提及，賴總統提出要成立主權基金，是否為投資美國的方法之一？行政院長卓榮泰首度表示，主權基金與投資美國無關，絕非一朝一夕的事情。

國民黨立委傅崐萁建議，美方要求我方投資的公司跟項目，要有保證投報率，並強調，要確保台灣經濟不被損耗。卓榮泰回應，團隊曾設想許多方案，但談判進度還不到那個時候。

關於阿拉斯加天然氣投資案，卓榮泰回應，這是一個國際性議題，未來會有一套各國通用標準。

卓榮泰 主權基金

